Por qué he aumentado mi productividad al trabajar con dos pantallas

Para quienes trabajamos de manera exclusiva online, buscar la máxima productividad siempre permite ser más eficiente, a la vez que empleamos menos tiempo en nuestras tareas. Me costaba mucho asumir la idea de que trabajar a dos pantallas podría ser una buena opción, pero desde que he dado el paso solamente puedo decir que he encontrado ventajas.

Las ventajas de trabajar con 2 pantallas

Y yo que me pensaba que era productivo… Cuando di el paso a incorporar una segunda pantalla era porque atisbaba la posibilidad de que podía trabajar mejor, y no me arrepiento en absoluto de esa decisión. Mi equipo de trabajo es un iMac 2021, al cual he conectado una pantalla mediante un cable HDMI. Es como tener una extensión de la pantalla principal en la nueva, y las ventajas son todas estas.

Cada cosa en su sitio

Y cuando enciendo el ordenador, elijo en qué pantalla quiere ir cada aplicación. En una uso de manera exclusiva el navegador Safari, y en la otra, Ópera. En una pantalla tengo el correo electrónico, y en la otra, un procesador de textos sencillos y que recomiendo, es Writer IA. Así, de un solo vistazo se adonde tengo que ir en cada momento. Antes tenía que ir minimizando pantallas para llegar al mismo lugar.

Pierdo menos tiempo

Es evidente que tenerlo todo así de bien organizado, posibilita que pierdo menos tiempo a la hora de realizar una tarea. Si he de responder un correo electrónico, mi mente ya se ha acostumbrado a qué pantalla he de ir, mientras que si deseo escribir un artículo, sé que la pantalla para hacerlo es la que tengo a la derecha.

Abarco más

Curiosamente, esto me hace ser mucho más productivo que antes.

Tengo capacidad de manejar diversas tareas a la vez de forma eficiente y sin tantas distracciones. Hago la analogía de un cocinero que tiene delante la plancha y los fuegos, puede estar a las dos tareas y dar servicio a varias mesas a la vez.

No es una inversión cara

En absoluto, puedes adquirir una pantalla secundaria de buenas prestaciones por poco más de 100 €, incluso menos. En Amazon encuentras dispositivos de un tamaño ya generoso, hablamos de 24 pulgadas, que ofrecen buenas prestaciones. Teniendo una entrada HDMI o USB para realizar la conexión, es más que suficiente. Tampoco es necesario que tenga unos altavoces de última generación o que la calidad de pantalla sea 4K. No, se trata de una extensión de mi ordenador principal y tiene como objetivo prestar un servicio, no competir con la otra.

Si deseas dar un salto en tu productividad sin necesidad de gastar mucho, que no te quepa duda de que trabajar a dos pantallas va a hacerte ver la forma de enfrentarte a tus tareas de otra manera diferente, mucho más eficiente y práctica.