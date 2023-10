Trucos sencillos para tu iPhone que puedes usar ya

Tu iPhone es más que un teléfono para llamadas y mensajes; es una herramienta versátil que viene cargada con características y trucos que quizás no has descubierto aún. Aquí te presentamos algunos de los mejores trucos para sacarle el máximo provecho a tu iPhone. Aprovecha además las novedades de iOS 17 para que tu iPhone no tenga secretos para ti.

Trucos sencillos para iPhone

Desliza para retroceder

Si estás escribiendo un mensaje o correo y cometes un error, simplemente sacude el iPhone para deshacer el último texto escrito. También puedes deslizar con tres dedos hacia la izquierda en la pantalla para lograr el mismo efecto. Es algo que funciona.

Activa el Modo oscuro

Añade un toque elegante y cuida tus ojos en la oscuridad activando el modo oscuro. Ve a Ajustes>Pantalla y brillo y selecciona Modo Oscuro. Además, vas a ahorrar batería de forma considerable.

Escanear documentos

Con la app Notas, puedes escanear documentos fácilmente. Solo abre una nueva nota, toca el icono de la cámara y elige «Escanear documentos». Ya no será necesario que emplees una app de terceros para ello.

Mide lo que quieras

Usa la aplicación Medidas para convertir tu iPhone en una regla virtual. Es especialmente útil para medir objetos de manera rápida. Una pasada cuando vas a las tiendas de muebles y de decoración

Tener una calculadora científica

La app de la calculadora ofrece solución a los planteamientos y operaciones más habituales. pero si necesitas una calculadora científica lo tienes muy fácil, pon tu iPhone en posición horizontal y se hará la magia. Ya puedes calcular el seno y el coseno de un ángulo.

Acceso rápido a la cámara

Desde la pantalla de bloqueo, desliza hacia la izquierda para abrir rápidamente la cámara. Un truco que te hará ahorrar mucho tiempo.

Modo de bajo consumo

Si tu batería está ya dando signos de flaqueza y vas a tardar en poder enchufar el iPhone, necesitando que dure más tiempo, ve a Ajustes>Batería y activa el Modo de bajo consumo.

Personalizar el Centro de Control

Ve a Ajustes > Centro de Control y elige las funciones que más utilizas para tenerlas a mano. También puedes eliminar aquellas que no uses con. mucha frecuencia. Al Centro de Control se accede desde la pantalla principal, deslizando el dedo de la parte superior a inferior de la pantalla.

Estos son solo algunos de los numerosos trucos y características que el iPhone tiene para ofrecer. No dudes en explorar y personalizar tu dispositivo para que se adapte perfectamente a tus necesidades. ¡Disfruta de tu iPhone al máximo!