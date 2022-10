Apple: ¿no hay demasiados iPads?

Si bien el iPad, nacido en 2010, es la tablet por excelencia, quizás Apple haya estirado el chicle más de lo debido. La gama ahora se ha vuelto has ta bastante compleja de manejar, y el usuario puede terminar confundido. Apple parece no andar muy fina últimamente, ya que este 2022 va a cerrarse como un año ciertamente decepcionante. Para rematar, los productos se han encarecido de manera notable. ¿Qué pasa con el iPad?

Este dispositivo sigue sorprendiendo por su concepto. No tiene nada que ver a las demás tablets del mercado e integrada dentro del ecosistema de la marca, es una auténtica maravilla. Todo lo que ace, lo realiza a la perfección.

Pero, a día de hoy, hay más iPads en catálogo que lo que el usuario medio es capaz de procesar. Para comenzar, el iPad de 9ª generación, el base, ha subido de repente de los 379 euros a los 429, 50 euros sin pestañear. Ayer se presentó el de 10ª generación, de gran profusión de colores y con un precio de 579 €. Vale, marcos más finos, diseño más apetecible, pero un chip del año 2020. No, así no.

También el iPad mini, que tiene de todo mini menos el precio, 649 euros el modelo de partida. Un iPad en la palma de la mano, chiquito pero matón. Presentado el año pasado, no se sabe muy bien qué pinta ahora.

El iPad Air es quizás, junto con el iPad, el modelo más equilibrado. Potencia, diseño, versatilidad. Muy bien, pero tiene un precio de partida de 749 euros. Y, finalmente el iPad Pro, una máquina con el nuevo chip M2 que tiene un aspecto inmejorable. La tablet para quienes piden más o no quieren comprarse un ordenador, pero que parte de los 1049 euros para el modelo de 11 pulgadas, y nada menos que 1449 euros para el de 12,9 pulgadas y 128 GB.

No se entiende muy bien la jugada de Apple con los modelos de iPad, Si quiere confundir al usuario, quizás lo esté consiguiendo. Si desea lanzar productos sin realmente innovar, lo está haciendo mejor que nadie. ¿No sería más lógico reducir el catálogo a 2 modelos? ¿En serio un usuario necesita tanto?

Esta política de Apple está llevando a que miles de usuarios expresen su malestar en redes, ya que, por ejemplo, el nuevo iPad tiene USB-C, pero tiene compatibilidad con el Apple Pencil de 1ª generación, que es Lightning. ¿Y eso?

Lo de sacar un iPad nuevo con USB-C pero que solo sea compatible con el primer Apple Pencil (que es Lightning) y tengas que usar un dongle para cargarlo es la cosa más cutre y lamentable que he visto en años, Apple. pic.twitter.com/p4vdlXbpZP

O sea que apple pretende venderte un iPad en 580€, con un procesador de hace 2 años, que es compatible con un apple pencil viejo que no se puede cargar con el iPad porque el puerto es diferente? Ok, gracias pero no gracias pic.twitter.com/gFn4O7jPfD

