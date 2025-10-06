Antes de comprar en la Fiesta de Ofertas Prime repasa estos consejos para aprovechar los descuentos de Amazon

Esta medianoche arranca la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, uno de los eventos de descuentos más esperados del año por los usuarios que buscan renovar sus gadgets, electrodomésticos o productos del hogar a buen precio. Durante dos días, la plataforma ofrecerá rebajas exclusivas para sus suscriptores Prime, pero antes de lanzarse a comprar conviene tener en cuenta algunos consejos prácticos que pueden marcar la diferencia entre una buena oportunidad y una compra impulsiva. Un aperitivo al Black Friday que se celebrará el mes que viene.

Comprueba que tienes activa tu cuenta Prime

El primer paso es evidente, pero muchos lo olvidan, sin suscripción a Prime no podrás acceder a los descuentos exclusivos. Si no la tienes, puedes probar el mes gratuito o reactivar una suscripción anterior desde tu cuenta.

Crea tu lista de deseos antes de que empiece

Amazon permite guardar productos en una lista personalizada. Así podrás seguir el precio de lo que realmente te interesa y evitar compras por impulso. Además, la lista te servirá para comparar si la rebaja es real.

Vigila el historial de precios

Herramientas externas como Keepa o CamelCamelCamel muestran la evolución de precios de cualquier producto en Amazon. Es la mejor forma de saber si el descuento es auténtico o si el precio se infló días antes.

Revisa las opiniones y valoraciones

Durante la Fiesta de Ofertas Prime, muchos productos poco conocidos suben en visibilidad. Antes de comprar, revisa las opiniones verificadas y las puntuaciones medias. Desconfía de reseñas sospechosamente breves o idénticas.

Aprovecha las ofertas relámpago

Amazon activa descuentos temporales que duran solo unas horas o hasta agotar existencias. Si un producto que te interesa aparece en oferta relámpago, no lo dudes demasiado: suelen volar en minutos.

Fíjate en el envío y las devoluciones

Asegúrate de que el producto tenga envío rápido y gratuito con Prime, especialmente si se trata de un regalo. Revisa también la política de devolución, ya que en algunos artículos gestionados por terceros puede ser diferente.

Define tu presupuesto máximo

Los descuentos pueden ser tentadores, pero marcar un límite de gasto es esencial para evitar sorpresas a final de mes. Si compras desde el móvil, activa un recordatorio o usa el carrito solo como lista temporal.

No esperes al último minuto

Durante los dos días que dura la Fiesta de Ofertas Prime, los mejores productos se agotan rápido. Lo ideal es entrar a primera hora y revisar las ofertas destacadas en la página principal de Amazon.