Amazon presenta su nueva generación de dispositivos con inteligencia artificial

Amazon ha dado un golpe sobre la mesa en el sector tecnológico con la presentación de su nueva generación de dispositivos. Desde cámaras de seguridad hasta altavoces inteligentes, pasando por televisores y asistentes, todos los productos llegan impulsados por inteligencia artificial para ofrecer funciones más rápidas, personalizadas y adaptadas al día a día de los usuarios.

Seguridad en casa con Ring y Blink

Uno de los grandes focos del anuncio ha sido la seguridad doméstica. Ring estrena la serie Retinal 4K Vision, con cámaras y timbres capaces de captar hasta el más mínimo detalle. Dentro de esta familia, destacan el Doorbell Pro con cable, la Floodlight Cam Pro y la Outdoor Cam Pro, todos preparados para ofrecer imágenes nítidas y análisis inteligentes.

La compañía también introduce la gama Retinal 2K, con resolución mejorada y un realismo mayor en cada vídeo. Los primeros modelos disponibles serán la Indoor Cam Plus y el Doorbell Plus con cable, que apuntan a convertirse en los dispositivos de referencia para interiores y accesos.

En paralelo, Blink ha presentado el Mini 2K+, una cámara compacta que ofrece resolución 2K y funciones inteligentes a un precio pensado para democratizar la seguridad avanzada. A su lado aparece el Blink Arc, un nuevo formato que combina dos cámaras en un único punto de montaje, capaz de ofrecer una visión panorámica de 180 grados sin complicaciones.

Fire TV más rápido y con mejor imagen

El entretenimiento también se renueva con la nueva línea Fire TV, diseñada para ser más rápida y eficiente. El protagonista es el Fire TV Stick 4K Select, que incorpora soporte para HDR10+, ofreciendo una imagen más detallada y colores vibrantes. Todo ello corre sobre un sistema operativo renovado, que promete aplicaciones más ágiles y una navegación fluida incluso en televisores de gran tamaño.

Echo y Alexa: sonido y pantallas mejoradas

Los altavoces inteligentes de Amazon dan un salto de calidad con el nuevo Echo Dot Max, que ofrece tres veces más graves que la generación anterior y un sonido envolvente capaz de adaptarse al espacio donde se ubique. A este se suma el renovado Echo Studio, un modelo más compacto, un 40% más pequeño que el original, que mantiene la promesa de ser el altavoz inteligente con mejor calidad de sonido en su categoría.

Las pantallas también evolucionan con los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11, que adoptan un diseño moderno y elegante con panel táctil de tecnología in-cell y cristal líquido negativo, lo que se traduce en una experiencia visual mejorada. Estos dispositivos no solo muestran información o videollamadas, también se integran como marcos digitales con imágenes ambientales que se adaptan al entorno.

Por último, Amazon introduce Alexa Home Theater, una función que permite conectar hasta cinco dispositivos Echo Studio o Echo Dot Max junto con un Fire TV Stick. El sistema se encarga de calibrar y ajustar automáticamente el sonido para crear una experiencia de cine en casa sin complicaciones técnicas.

Una apuesta por la inteligencia artificial

Todos estos lanzamientos tienen un denominador común: la inteligencia artificial. Amazon quiere que sus dispositivos no solo ejecuten órdenes, sino que aprendan del uso, anticipen necesidades y personalicen las experiencias. Desde mejorar la seguridad con cámaras más precisas, hasta transformar el entretenimiento en casa con un sonido y una imagen de alto nivel, la compañía refuerza su estrategia de llevar la IA al corazón de su ecosistema.