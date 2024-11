Cuándo merece la pena pagar por los servicios de Amazon Prime

Amazon Prime se ha convertido en uno de los servicios de suscripción más populares en España, ofreciendo una amplia gama de beneficios que van más allá del envío de productos. Es obvio que Amazon Prime incluye muchos servicios, pero a decir verdad, me di cuenta de que estaba pagando por una suscripción que no necesitaba. Llevo dos años sin pagar la suscripción anual y es algo de lo que no me arrepiento.

Por qué interesa Amazon Prime

Es obvio que los envíos sin coste adicional es la ventaja que salta a la vista, pero en mi caso, llegó a un punto en el que me di cuenta que tenía un gasto hormiga que me podía ahorrar. Para un pedido al mes, si lo hacía, no me salían las cuentas.

Uno de los atractivos es Amazon Prime Video, una plataforma que ha crecido en cantidad de contenido, y ofrece calidad. Pero, ya tengo YouTube Premium y no estoy dispuesto a mantener dos suscripciones a la vez. Sobre todo, porque mi tiempo para tumbarme a disfrutar de una película, no digamos ya una serie, es bastante limitado. O simplemente, tras trabajar tras una pantalla no me apetece que mi ocio sea otra y más grande. Ademas, desde abril de este año, Amazon Prime Video tiene anuncios, y eliminarlos supone un extra adicional.

El servicio de música de Amazon reconozco que no es para mí. No soporto los anuncios y ya llevaba años con Apple Music y, anteriormente Spotify. Pero la verdad que para quien desee tener una buena selección de temas musicales, no está mal.

Pero Amazon Prime incluye muchos servicios como Photos o el acceso anticipado a las ofertas. Es una suscripción muy jugosa y quien la aproveche, le va sacar mucho partido.

Precios de Amazon Prime en 2024

El plan básico de Amazon Prime con anuncios cuesta 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año. Si optamos por eliminar los anuncios, el precio mensual asciende a 6,98 euros. Comparado con otras plataformas de streaming, Amazon Prime sigue siendo una opción competitiva, especialmente considerando los beneficios adicionales que ofrece.

¿Cuándo merece la pena?

En mi experiencia, Amazon Prime merece la pena cuando realmente vas a aprovechar la mayoría de sus servicios. Me di cuenta de que no era mi caso. Hacía pocos pedidos al mes, ya tenía otra plataformas de streaming y música, y mi tiempo libre para disfrutar de contenido audiovisual era justo.

La verdad es que, tras darme de baja, no he notado una gran diferencia en mi día a día. Sí, a veces tengo que esperar un poco más por algún pedido o pagar gastos de envío, pero en el balance general, estoy ahorrando dinero y no echo de menos el servicio.

Para mí, la clave está en ser honesto con uno mismo sobre los hábitos de consumo. Si eres alguien que compra frecuentemente en Amazon, disfruta viendo series y películas en Prime Video, y aprovecha otros servicios como Prime Music o Reading, entonces sí, probablemente te salga a cuenta.

Pero si, como en mi caso, te das cuenta de que estás pagando por servicios que apenas utilizas, quizás sea momento de replanteárselo. Yo llevo dos años sin Amazon Prime y no me arrepiento en absoluto. He aprendido a ser más selectivo con mis compras online y a valorar más el tiempo que paso frente a las pantallas.

Mi consejo sería que cada uno haga sus propios cálculos. Suma el coste anual de la suscripción y compáralo con lo que gastarías en envíos si no la tuvieras. Piensa en cuánto usas realmente Prime Video y los otros servicios. Si las cuentas no salen, quizás sea el momento de decir adiós a Amazon Prime, como hice yo.

No se trata de decir que Amazon Prime sea malo, ni mucho menos. Es un servicio excelente para quien lo aprovecha. Pero en mi caso, descubrí que podía vivir perfectamente sin él, lo tenía ya por inercia y, de paso, ahorrar un dinero que ahora puedo destinar a otras cosas que valoro más. Al final, se trata de tomar decisiones conscientes sobre nuestro consumo y nuestro tiempo libre.