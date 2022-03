El MacBook Pro es uno de los ordenadores más versátiles que puedes comprar. Es cierto que no se trata de un dispositivo económico, pero su vida útil puede alargarse hasta los 10 años sin ningún tipo de inconveniente. Cuando me encuentro fuera de mi lugar de trabajo, en donde utilizo un iMac 2021, el MacBook Pro es mi fiel aliado. Estos 4 accesorios son los imprescindibles para poder trabajar mucho más cómodo cada día. Los puedes comprar todos en Amazon y si cuentas con las ventajas de Amazon Prime, los tendrás en pocos días sin gastos de envío añadidos.

4 accesorios para MacBook Pro

i-Buy Ultra Fino Clear TPU

No concibo usar mi equipo sin una funda de silicona para el teclado. Su extraordinaria calidad hace que las teclas se conserven en perfecto estado. Es tan fina que apenas se nota y evita que entre el polvo entre la tecla y su hueco. Me dura sin ningún tipo de problema un año, momento tras el cual la cambio por otra igual. Su precio, menos de 9 euros para mi modelo de ordenador, la hace uno de esos accesorios imprescindibles en mi día a día. Si deseas una razón de peso para adquirir esta funda para el teclado es que si decides cambiarte tu ordenador y venderlo, podrás sacarle mucho más rendimiento si las teclas están nuevas.

UGREEN Hub USB C 6 En 1

Aunque mi ordenador cuenta con 4 puertos USB-C, hay momentos en los que es necesario ampliar sus capacidades. Ya sea para conectar algún dispositivo que tenga salida USB-A, una tarjeta de memoria con fotografías o todo aquello que necesite, este adaptador seis en uno es otro de mis básicos. Su precio ronda los 25 €, apenas ocupa nada de espacio y lo puedo llevar en mi mochila sin que me entere. Acabado en aluminio y muy resistente, es otro de mis must have.

Soporte para Ordenador Portátil Altura Ajustable

Desde que me acostumbre a utilizar un soporte de estas características, noto muchísima menos tensión y muñecas. Todo es debido a que se adopta una posición mucho más natural para la escritura. Este soporte está realizado en aluminio y es totalmente plegable, tiene protecciones de goma para que no se deslice. Un imprescindible que puedo plegar y meter fácilmente en mi mochila y que tiene un precio de 20 euros. De esta manera puedo trabajar mucho más cómodo y sin fatigarme.

Charmast Batería Externa 26800mAh

Finalizo con esta batería externa que tengo desde hace un par de años. Su alta capacidad ya no solamente me permite tener a tope mis dispositivos cuando salgo de viaje, sino que tiene potencia suficiente para dar energía mi ordenador. Es cierto que con una sola carga no lo rellena de manera completa, pero sí me da bastantes horas de alivio si no tengo un enchufe la mano. Su precio actualmente es de 31 €, en su momento tuve que pagar 45 € por ella, pero se trata de una gran inversión.

Estos son los 4 accesorios imprescindibles para mi MacBook Pro. Gracias a ellos puedo trabajar de una manera más eficiente y ampliar las posibilidades que ya de por sí de uno de los ordenadores punteros que puedes encontrar en la actualidad.