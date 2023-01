Los 5 errores más comunes y que deberías evitar a toda costa en las apps de ligar

Ligar mediante apps es una realidad ya implantada. Ya sea en Tinder, Badoo o en Facebook Parejas, siempre podemos encontrar a personas geniales gracias a la tecnología. Pero hay cosas que debes tener en cuenta par tener más éxito. No eres feo ni poco interesante, tu perfil puede mejorar con todos estos consejos. Por favor, no cometas estos errores en las apps para ligar.

Los 5 errores que haces en las apps de ligar

Poner una foto desactualizada

Vale, es cierto que hace 5 años corrías y estabas con 10 kilos menos y las arrugas no habían hecho acto de presencia. Pero si tu foto de perfil es de entonces y alguien se interesa por ti y quedáis ya sabes lo que va a pasar. Pues que tienes todos los ingredientes para que esa cita sea la única y no haya otras después.

Mentir

Muéstrate tal y como eres. No rellenes tu perfil con cosas que no son ciertas porque no tiene sentido. Ya sabes que las mentiras tienen las piernas muy cortas. Mejor contar tal y cómo eres con naturalidad, el éxito no tardará en llegar si lo haces así.

No sacarte partido

No es necesario que te hagas un book fotográfico profesional, pero no vas a llamar la atención de nadie si en tus fotos apareces con más gente o en una actitud poco agraciada. Tu móvil hace buenas fotos y puedes obtener buenos resultados si te lo propones. Te dejamos estos consejos útiles. Y, por favor, nada de morritos.

Mandar mensajes que no molan

«Yo soy así, si te gusta bien y si no ya sabes». «Busco a una persona que me colme de caprichos y sepa darme lo que necesito» «¿Vas a ser mi gatita para mis momentos de juego?». Por favor, se trata de ligar y conocer gente, no de hacer el ridículo más espantoso.

Fuera negatividad

Es cierto que tenemos que acotar nuestra búsqueda, pero frases del tipo «No quiero nadas con antitaurinos» o «Fuera nazis» o «Fuera podemitas y rojos» no te ponen en buen lugar. Mejor darse una oportunidad y hablar previamente antes que poner, de entrada una barrera, ¿no crees?

¿Haces algunas de estas cosas en las apps de ligar? Pues es el momento de dar un cambio importante a la manera en la que planteamos nuestro perfil, así podrás hacerlo mucho más atractivo todavía. Y es que la vida son 4 días y 2 de ellos están nublados, así que no pierdas el tiempo.