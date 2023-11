Se hace llamar Hei Hei en las redes sociales y este joven japonés ya era famoso antes de sufrir un violento atraco en Barcelona por el método del «mataleón» a manos de tres magrebíes. Hoy, 48 horas después del susto, la víctima confiesa que todavía le duelen las heridas que sufrió en las manos y las rodillas durante el asalto. Aún guarda de recuerdo varios moratones en la cara y en el cuello, y el susto en el cuerpo.

Hei Hei relata que la noche del domingo salía del Casino de Barcelona e iba emitiendo en directo su paseo por las calles de la ciudad cuando en la calle Ramón Turró fue abordado por tres ladrones magrebíes que le atacaron en directo.

En las imágenes que pudieron observar miles de personas en directo, se observa como uno de los magrebíes se acerca para preguntarle al streamer por su nombre, y cuando el japonés le responde empiezan una breve conversación que termina de golpe cuando entran en escena los cómplices del atracador.

En ese momento, los tres magrebíes atracan al streamer japonés en las calles de Barcelona usando la técnica del «mataleón». Uno de los asaltantes agarra del cuello a la víctima por detrás y le ahoga hasta que pierde el conocimiento, mientras los otros dos desvalijan a la víctima.

«Me tiraron al suelo muy rápido pero me resistí todo lo que pude», ha contado la víctima al programa Mañaneros de TVE. «Hoy todavía tengo heridas en las manos y en las rodillas», cuenta el joven japonés que añade «Todavía me duele el cuello y la cara, tengo moratones».

Preguntado por todo lo que los ladrones le arrebataron, el joven confirma: «Mientras uno me ahogaba, los otros me quitaron los airpods y el teléfono móvil Iphone». Los ladrones no se detuvieron ahí, tal y como confirma la víctima: «También me arrebataron la riñonera, me la rompieron y se llevaron los 350 euros que guardaba en su interior».

Las lamentables imágenes, que le hacen un flaco favor a Barcelona, han sido reproducidas más de ocho millones de veces desde el domingo y circulan por las redes sociales recibiendo miles de comentarios negativos sobre la ciudad, muchos son de internautas indignados con la delincuencia callejera de Barcelona y los ladrones que emplean el violento método del «mataleón».

Algunos de los internautas se expresaban en éstos términos: «¿Qué le ha pasado a Barcelona? Con lo que ha sido, una ciudad referente en el mundo…» o «Siempre tienes que vigilar la espalda en Barcelona. Lo digo con conocimiento de causa, me muevo mucho por allí.

La inmensa mayoría de los comentarios describen las calles de Barcelona como inseguras y hacen hincapié en la cantidad de robos que sufren los visitantes y vecinos de la ciudad: «¿No se dan cuenta que si España pierde el turismo por estos seres de luz, estaremos más jodidos aún?» .

Consciente de todos los comentarios que ha desencadenado su vídeo, Hei Hei guarda una despedida optimista: «Me encantaría regresar a Barcelona cuando terminen las obras de reacondicionamiento de la Sagrada Familia».