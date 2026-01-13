Intenta subir a un avión con su mujer muerta y acaba detenido: la llevaba en una silla de ruedas

Un hombre de 80 años ha sido detenido recientemente en el aeropuerto de Tenerife Sur después de intentar embarcar en un avión empujando una silla de ruedas en la que se encontraba su esposa, que ya había fallecido, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos se produjeron cuando el personal de seguridad del aeropuerto detectó que la mujer, de edad similar a la del detenido, no respondía a ningún estímulo. Ante la sospecha de que algo no iba bien, uno de los vigilantes comprobó su estado y observó que no presentaba signos vitales y que su temperatura corporal era anormalmente baja, por lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron servicios médicos, agentes de la Guardia Civil y personal forense, que confirmaron el fallecimiento de la mujer en el mismo aeropuerto. A raíz de esta constatación, el hombre fue detenido de manera preventiva mientras se iniciaban las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y determinar si existía algún tipo de responsabilidad penal.

Según las primeras informaciones recabadas por los investigadores, el detenido habría manifestado que su esposa había fallecido horas antes, presuntamente mientras se encontraban ya dentro de las instalaciones aeroportuarias, y que decidió continuar con el proceso de embarque pese a ello. Las autoridades tratan ahora de determinar cuándo y dónde se produjo exactamente el fallecimiento, así como si el hombre era consciente del mismo en el momento de intentar subir al avión.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para aclarar las causas de la muerte. Fuentes cercanas a la investigación señalan que, en principio, no se aprecian indicios evidentes de violencia, aunque no se descarta ninguna hipótesis hasta conocer los resultados forenses.

Un suceso similar en Málaga

Hace apenas tres semanas, un suceso, prácticamente idéntico, tuvo lugar en el aeropuerto de Málaga, donde un pasajero intentó embarcar con un familiar que ya se encontraba fallecido. Al igual que en Tenerife, el intento fue detectado por el personal de seguridad, que activó de inmediato los protocolos de emergencia, mientras agentes de la Guardia Civil y servicios médicos intervenían para verificar el estado de la persona y tomar las medidas necesarias.