Imágenes exclusivas de la detención del sospechoso de asesinar al niño Mateo en Mocejón

Un joven de unos 20 años ha sido detenido este lunes como autor de asesinato del pequeño Mateo en la localidad toledana de Mocejón.

El niño, de 11 años de edad, fue asesinado con un objeto punzante a las 10.00 horas mientras jugaba con otros compañeros en el campo de fútbol Ángel Tardío. Nada más ocurrir el suceso, hasta el lugar de los hechos se desplazaron un médico de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI móvil, que sólo pudieron certificar su fallecimiento. La Guardia Civil desplegó un amplio operativo con una decena de patrullas para detener al autor.

Registros

La Guardia Civil está practicando dos registros en sendas viviendas de la localidad, que pertenecerían a familiares del detenido. En concreto, su abuela.

La familia del pequeño asesinado había pedido este lunes que se dejase trabajar a la Guardia Civil para poder atrapar al agresor.

«Nosotros, la familia, no tenemos sospecha de quién puede ser, y por eso no queremos que se criminalice a nadie por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia. Están saliendo muchos bulos, mucha desinformación. Queremos que se deje trabajar la Guardia Civil y que cuando la Guardia Civil tenga a este indeseable, que nos diga: es éste. Independientemente de dónde venga, de quién sea, no lo sabemos. Entonces, sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie, porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia», afirmó el portavoz, en una entrevista en Antena 3.

Asimismo, indicó que las familias de Mocejón «están consternadas, están con miedo». «Todos tienen hijos o tienen primos o tienen sobrinos o nietos y les da miedo, como es lógico. Pero bueno, hay que confiar en la justicia y en la seguridad y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido a mi familia», apuntó.

La familia había señalado que el autor del crimen tendría que ser alguien que conociera la zona, en concreto, que se podía entrar por un camino al campo de fútbol donde jugaban los pequeños. «Es un camino que si tú no eres de aquí del pueblo, no sabes que por ahí se puede acceder al polideportivo», señalaron.

El Ayuntamiento de Mocejón ha decretado tres días de luto oficial por este asesinato.