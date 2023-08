Darling Arrieta, la hermana de Edwin, el cirujano presuntamente asesinado en Tailandia por el español Daniel Sancho, ha difundido un audio donde insiste en que el homicida «lo tenía todo pensado». La hermana de la víctima pide que Sancho sea juzgado en el país asiático, que se le condene a la máxima pena y la cumpla íntegra allí. «Daniel Sancho desmembró a mi familia, nos arrancó el corazón vivos. Lo organizó, lo hizo consciente», ha manifestado en unas declaraciones recogidas por El Programa del Verano en Telecinco.

«Pido como hermana de él y como cabeza visible de mi casa, justicia para mi hermano. Pido que Daniel Sancho pague por lo que le hizo a mi hermano y que la condena que le impongan sea la máxima y sea pagada en Tailandia», insistía Darling Arrieta. La hermana de la víctima, ha pedido al presunto asesino que deje de manchar la imagen de su hermano, y cerraba así sus manifestaciones: «Les digo que por favor sigan hasta el último día este caso y no descansen hasta que se le haga justicia. El asesino lo tenía todo pensado».

Sancho confesó el pasado sábado que asesinó y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta, como reacción a un presunto chantaje al que le tenía sometido la víctima. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguró en sus primeras declaraciones.

Tras estas declaraciones, el español ingresó este lunes en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven como presunto asesino del colombiano Edwin Arrieta.

Sancho, de 29 años, permanecerá en esta prisión al menos hasta que comience el juicio y desde ahora será sometido a un aislamiento de diez días por protocolo covid-19, periodo durante el cual solo podrá ser visitado por su representante legal. Algo que presumiblemente tenga lugar hoy martes.

Sancho se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado en la comisaría de Koh Phangan. Allí reconoció que asesinó a golpes al cirujano y luego desmembró su cuerpo durante tres. horas. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula», dijo Sancho que además añadió que el detonante del crimen fue el supuesto chantaje al que le sometía la víctima amenazándole con publicar imágenes de carácter sexual de ambos.

Según el informe policial, los primeros restos, la pelvis y una pierna derecha, fueron encontrados en la turística Koh Phangan el jueves y el viernes. Más tarde, la policía tailandesa confirmaba que la cabeza también ha sido recuperada y que se ha identificado que los restos del cadáver pertenecen a Arrieta, un cirujano plástico de 44 años oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte).