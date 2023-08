Daniel Sancho se habría estado gastando el dinero de Edwin Arrieta antes del crimen

Tailandia ha sido el escenario de un crimen que está dando mucho de qué hablar en España. Cada vez se conocen más detalles y los nuevos datos han situado a Daniel Sancho, hijo del querido actor Rodolfo Sancho, en una situación realmente comprometida. El joven, cocinero de profesión, habría confesado el asesinato alegando que Edwin Arrieta «quería tener sexo con él». Hasta ahora la versión más extendida apuntaba a una presunta relación estrecha entre Daniel y Edwin, pero hay nuevas informaciones.

El hijo de Rodolfo Sancho ha roto su silencio. En primer lugar ha reconocido que ha acabado con la vida de Edwin, un médico colombiano que era mayor que él. Según sus declaraciones, Edwin le tenía como «un rehén» y había conseguido que rompiese con su novia.

En un primer momento se acercó a él por asuntos profesionales y luego se dio cuenta de que presuntamente había otras intenciones. Daniel insiste en que solo quería trabajar con Arrieta. Iban a invertir en un negocio, pero según sus declaraciones, el fallecido terminó obsesionándose con él. Sin embargo, la última hora contradice esta teoría. Han asegurado que era Daniel el que se estaba aprovechando de Edwin y gastándose su dinero. Supuestamente, después de acabar con su vida, buscó sus tarjetas.

El hijo de Rodofo Sancho / GTRES

Daniel Sancho usaría las tarjetas de Edwin Arrieta

Rodolfo Sancho ha emitido un comunicado solicitando el «máximo respeto» para su familia. El artista está viajando a Tailandia para reunirse con las autoridades y ver cómo puede ayudar a su hijo. Se enfrenta a una condena muy dura, pues en el citado país todavía está vigente la pena de muerte. El homicidio es un delito estrictamente penado por las leyes tailandesas. La otra opción es que le condenen a cadena perpetua o a una pena que podría llegar a los 30 años de cárcel.

Daniel Sancho, delante de sus abogadas de oficio, ha admitido su culpabilidad en la comisaría de Koh PhanganSoy. Exactamente ha dicho: «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia. Me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho».

Daniel Sancho sin camiseta / GTRES

El programa Fiesta de Telecinco ha dado una información que no deja en buen lugar a Daniel. Supuestamente conocía tanto a Edwin Arrieta que llevaba un tiempo usando sus tarjetas en España. Siguiendo la versión del citado medio, se estaría aprovechando del nivel económico de Edwin. Habría pruebas que demuestran que ha disfrutado del dinero que el daba el médico fallecido.

«Están todos impactados»

La colaboradora Alejandra Rubio ha asegurado que Daniel Sancho ha tenido oportunidad de ponerse en contacto con varios amigos. «A mí me han dicho que supuestamente lo ha hecho dando una serie de golpes, eso es lo que me dicen a mí. Me dicen que están todos impactados, que no se creen lo que está pasando porque descuartizar un cuerpo es terrible y difícil», declara la tertuliana.

En Telecinco han explicado que las autoridades tailandesas piensan que Daniel descuartizó el cuerpo sin ayuda de nadie porque es cocinero y sabría cómo usar los cuchillos. «Dijeron que como él era chef sabía manejar los cuchillos». Cada vez hay más informaciones y el impacto es cada vez más fuerte.