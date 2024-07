Una joven de 24 años de Reggio Calabria (sur de Italia) está siendo investigada por un delito de doble infanticidio, después de que la Policía, alertada por la madre de la sospechosa, encontrase dos fetos «completamente formados» escondidos en su armario.

Según han detallado fuentes policiales, los dos fetos estaban «envueltos» en una «sábana» en el armario de la joven, que se encuentra hospitalizada en el servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital de la ciudad, al que había acudido hace unos días quejándose de fuertes dolores en el vientre, informan este lunes lo medios locales.

Por otra parte, fue la madre de la chica, quien estaba preocupada por el mal olor que salía del armario, la que encontró los dos fetos y llamó de inmediato a la Policía, que los trasladó a los servicios forenses, donde en las próximas horas serán sometidos a una autopsia que deberá establecer si los gemelos ya estaban muertos cuando nacieron o si murieron más tarde.

Asimismo, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre los hechos. Esta búsqueda pretende establecer las circunstancias en las que la chica habría dado a luz, si lo hizo sola o fue ayudada por alguien y cuántas personas conocían el embarazo. Además, los investigadores de la brigada móvil de Reggio Calabria están tomando declaración a familiares y conocidos, entre ellos el novio de la chica, que podría ser interrogado por el fiscal en las próximas horas.

Y, gracias a esta indagación que las autoridades están llevando a cabo, se podrá saber si el parto fue regular o si incluso se trató de un aborto y de cuántas semanas la joven estaba embarazada, mientras que varias personas que han visto los fetos aseguran que se encontraban «completamente formados».

Reggio Calabria, trovati due feti in un armadio: (Adnkronos) – Erano avvolti in un lenzuolo. A scoprirli è stata la polizia dopo che la 24enne si era recata in ospedale per dei forti dolori al ventre https://t.co/QIkPJwobwj pic.twitter.com/QuVUDMYDMK

— Fisco24 (@fisco24_info) July 15, 2024