Una de las víctimas de los influencers del dúo Petazetaz denuncia como la grabaron sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales bajo la influencia de las drogas: «Yo estaba fatal, casi me dio una sobredosis».

Nadie conoce al dúo Petazetaz mejor que ellos. Es la pareja de jóvenes que durante unos meses alquilaron una de las habitaciones del piso de Vallecas donde supuestamente los influencers drogaban a sus víctimas para luego agredirlas sexualmente una vez que habían anulado su voluntad. Fue ésta pareja la que destapó el caso en redes y ayudó a las víctimas a denunciar ante la Policía.

«Mi novia y yo hemos estado viviendo en esa casa. Al principio el ambiente estaba guay pero poco a poco todo se empezó a complicar, ya había muchas drogas de por medio y movidas constantemente. Ahí empezaron los problemas». Así arranca el relato de los compañeros de piso de los influencers de Petazetaz.

Estaba todo lleno de cámaras

«Estando allí no teníamos privacidad ninguna, todo lleno de cámaras , personas entrando y saliendo constantemente de la casa, hasta chicas que ni conocían ellos. Cámaras que él (en referencia al mayor de edad del dúo de influencers) miraba continuamente hasta el punto que a menudo nos hablaba a través de ellas».

El joven continúa su relato y de paso revela que no sólo agredían presuntamente a chicas en el piso, también en la calle: «Eramos conscientes de que a ellos les acusaban de haber agredido a chicas en las fiestas del Orgullo, en Príncipe Pío, en la casa también estaban de fiesta en fiesta metiendo a chicas y drogándose hasta el punto de intimidar a las chicas que estaban sacándose el miembro viril delante de todo el mundo».

Su pareja, también fue víctima del dúo e incluso también le suministraron drogas: «Estaba fatal después de todas las dosis que me dio. Él me dijo que si hubiera muerto, habría dejado mi cuerpo en algún sitio».

Fue la misma experiencia que sufrió otra víctima que dejó su testimonio en éste audio publicado en redes sociales: «Un día un amigo común me invitó a su casa. En principio me parecía buen chaval, otro día ya nos llevó a una discoteca y esa noche nos ofreció drogas, estuvo super «insistón» toda la noche en que quería tener sexo, yo le dije que no me apetecía».

Nos proponía tríos

El mayor de los Petazetaz siguió insistiendo a pesar de las negativas de la chica: «Tras la fiesta, hicimos el mañaneo en su casa y seguimos consumiendo. Yo ya no me podía sostener, y ahí seguía insinuándonos cosas con un vibrador en la mano. Nos proponía tríos y otras cosas, luego fui a la cocina y empecé a potar porque yo estaba fatal y casi me da una sobredosis, en ese momento en que tuve que darme agua en la cara porque no podía, mi amiga se fue de la casa, seguimos consumiendo y me llevó a la cocina…yo sí que consentí, pero no me entero de que me estaba grabando hasta unas semanas después me entero que había un vídeo y le dije, no te he dado ningún consentimiento».

Distribuyó los vídeos de menores

La chica descubrió más tarde que, según su testimonio, el influencer había distribuido el vídeo entre más personas. Fuentes policiales también lo confirman, uno de los acusados distribuyó los vídeos de menores manteniendo sexo bajo la influencia de las drogas. Los investigadores no dudan en catalogarlo de agresión sexual.

Ahora, las víctimas tienen miedo. Tras pasar poco más de un mes en prisión provisional, el mayor de los Petazetaz está en libertad aunque acusado de cuatro agresiones sexuales a menores y pornografía infantil. El otro integrante del dúo quedó en libertad como investigado por una quinta agresión sexual tras declarar como acusado en el mismo juzgado de Madrid.