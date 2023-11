Caos en un cine de India: fanáticos de un actor de Bollywood lanzan fuegos artificiales en la sala

Una sala de cine situada en Malegaon (India) ha tenido que ser evacuada después de que los espectadores lanzasen decenas de fuegos artificiales y causaran una estampida en la sala. La policía de Malegaon Chhavani informó que «la gente encendió grandes petardos, incluidos cohetes, rociadores de chispas y bombas sutli, debido a la presencia del actor Salman Khan en la gran pantalla».

El vídeo se ha viralizado en las redes sociales y ha causado indignación entre los internautas, los cuales han comentado: «Y pensar que ese país tiene armas nucleares» o «¿En un cine? Eso ya es terrorismo literal».

Pero este tipo de peligrosos actos no es la primera vez que ocurren. Según han informado fuentes policiales, «se trata de una nueva y aterradora tendencia en la que fanáticos lanzan fuegos artificiales dentro del cine cuando aparece la estrella de Bollywood, Salman Khan, en la pantalla». Esta no es la primera vez que los fanáticos del actor de Bollywood intentan algo así, pues en el año 2021 hicieron estallar petardos de nuevo en las salas de cine.

Tras enterarse de este incidente, el actor Salman se ha pronunciado en redes sociales sobre este suceso, condenando este tipo de acciones. «He oído hablar de fuegos artificiales dentro de los cines durante Tiger 3. Esto es peligroso. Disfrutemos de la película sin ponernos en riesgo a nosotros mismos y a los demás. Manteneos seguros» declaró en la red social X (Twitter)

I’m hearing about fireworks inside theaters during Tiger3. This is dangerous. Let’s enjoy the film without putting ourselves and others at risk. Stay safe.

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 13, 2023