El director porno Torbe acepta una condena de dos años de cárcel tras reconocer que grabó y distribuyó vídeos pornográficos con una menor de edad. Así, el productor de se libra de la petición de siete años de cárcel con la intención de eludir su entrada en prisión. El propio acusado ha reconocido durante el juicio en el juzgado 27 de Madrid que en 2012 grabó un vídeo porno con una menor de edad a sabiendas y a pesar de ello también lo distribuyó en los circuitos comerciales.

Ignacio Allende, Torbe, ha comparecido por videoconferencia durante el juicio que se celebra en su contra y ha reconocido los hechos tras pactar una rebaja de la condena de siete a dos años de cárcel.

El acuerdo por el que Torbe puede eludir su entrada en prisión ha sido suscrito por la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares. El tribunal aún no ha decidido si Torbe conseguirá su objetivo de no pisar la cárcel, pero su defensa ya ha pedido la suspensión de condena al tratarse de una pena que no supera los dos años de prisión y tener sus antecedentes penales cancelados.

Además, Torbe no podrá trabajar con menores durante los próximos seis años y deberá indemnizar a las víctimas. Todo, después de que la difusión del vídeo en las redes le causara a la menor un estrés postraumático que le afectó en su entorno personal, familiar y social obligándole a dejar los estudios.

El caso arrancó en 2012, cuando según el escrito de la acusación, Torbe grabó dos vídeos con una joven rumana, y al conocer que era menor de edad esperó a que la víctima cumpliera 18 años para publicar los vídeos en su página web putalocura. La menor denunció los hechos en Rumanía en 2016, a la vez Torbe también grabó a otra menor levantándose una camiseta del Athlético de Bilbao y mostrando sus pechos al grito de «Aúpa Athletic».

Torbe distribuyó las imágenes y la joven le advirtió que era menor y que el vídeo se estaba viralizando. A pesar de ello, el director de cine porno reenvió los vídeos a terceras personas. En 2015 la menor terminó denunciando a Torbe en un juzgado de Alcobendas en Madrid.

Segunda condena para Torbe

Esta es la segunda condena para el director porno. Ya en 2008 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Torbe a un año de cárcel por grabar un vídeo pornográfico con otra menor de 16 años sabiendo la edad que tenía la víctima. Entonces, la menor denunció al director de porno después de que alguien colgara varios pantallazos del vídeo pornográfico en los pasillos del centro educativo al que asistía.

Ahora, será la juez la que decida en su condena si el director de cine porno Torbe entrará o no en prisión para cumplir esta nueva condena o si, como solicita su defensa, se librará de la cárcel tras haber pasado seis meses en prisión provisional.