Un informe andaluz alerta de los tutoriales que explican cómo desbloquear contenido adulto de OnlyFans.

El Consejo Audiovisual de Andalucía, siguiendo su tarea de proteger a los menores ante los contenidos audiovisuales no apropiados para ellos, ha publicado un informe (puede consultarlo aquí) bajo el nombre Vídeos que explican el libre acceso a contenidos de OnlyFans y otras páginas pornográficas online. El estudio se realiza a fin de comprobar la existencia en Internet de vídeos que dan a conocer la manera de acceder a contenidos para adultos que se ofrecen en redes sociales como OnlyFans y otras páginas webs pornográficas.

Para realizar este estudio, se han analizado 35 vídeos, en su mayoría dirigidos a mostrar cómo ver material audiovisual para adultos, según ha recogido el CAA en un comunicado.

Las búsquedas relacionadas con este asunto en YouTube han dado como resultado una serie de vídeos en los que puede confirmarse que, en efecto, éstos ofrecen información sobre los modos y las aplicaciones a través de los que acceder libremente, sin controles ni filtros, a contenidos para adultos y de carácter marcadamente sexual, que alberga la red social OnlyFans.

Las comprobaciones realizadas permiten afirmar que las soluciones que ofrecen los tutoriales localizados de algunos youtubers sobre cómo ver contenido de OnlyFans tienen el objetivo de explicar la manera en la que los vídeos y fotos que existen en la propia aplicación (que OnlyFans ofrece mediante pago y suscripción) puedan verse de otro modo, en otras aplicaciones o webs, de manera libre y gratuita.

OnlyFanS

Onlyfans es una red social de origen británico usada para difundir y consumir contenidos exclusivos y «a la carta», de naturaleza variada, desde deportivos, emprendimiento, alimentación o artísticos, hasta otros de naturaleza sexual.

El CAA ha señalado que los vídeos de contenido sexual son los que han tenido un enorme auge y podría decirse que, en la actualidad, son el tipo de contenido predominante en esta red social. Además, conviven en la plataforma dos tipos de usuarios: los fans y los creadores.

Ambos están presentes en una dinámica que permite que se elaboren y consuman contenidos exclusivos, con la peculiaridad de que el creador puede adaptar solicitudes de determinados usuarios, con lo que se crea también una especie de contenidos a la carta, por cuyos consumos se paga. A diferencia de la generalidad de redes sociales, a las que puede accederse desde los 13 años, OnlyFans es una plataforma que limita el acceso a los menores de 18 años, y así se indica en su política de términos y condiciones.

Según la opinión de varios expertos que participaron en las recientes jornadas organizadas por el CAA abordando la indefensión de los menores ante la pornografía en Internet, OnlyFans es una red social permitida y legitimada, en parte, por el contexto social en el que viven los jóvenes, esto es, un entorno hipersexualizado que normaliza ciertos comportamientos, uso del lenguaje y hábitos que incitan a que, particularmente las chicas, encuentren en este tipo de plataformas una nueva vía de generar ingresos rápidos y fáciles usando la explotación de su cuerpo.

Metodología

Las búsquedas de vídeos se han realizado entre los días 14 y 24 de marzo de 2023 en YouTube y Facebook, donde sólo se encontró un vídeo. Para localizar estos contenidos se han usado buscadores, tanto de Google como de las propias webs de Youtube y Facebook. El material localizado se publicó entre 2020 y 2023.

Los resultados también han proporcionado algunas páginas webs que ofrecen similares soluciones, por lo que se ha optado por incluir algunas páginas en este informe a pesar de que, no tratándose de material audiovisual, son relevantes para el objeto del mismo, dado que se trata de material escrito que remite a material audiovisual, de manera que, siguiendo la información que se difunde a través de estas webs, bien a través de artículos informativos, bien a través de tutoriales o foros, se accede al mismo tipo de contenidos al que conducen los vídeos localizados, es decir, a material audiovisual de contenido sexual y pornográfico, no apto para menores y sin que medie ningún tipo de sistema de verificación de edad.

Puede constatarse que las búsquedas han ofrecido mucha información que se alberga en páginas webs aparentemente inofensivas, aunque con variadas soluciones escritas en este sentido: cómo llegar a ver, sin pagos previos ni suscripciones y, por tanto, de manera ilimitada y sin clasificación de edad, contenido para adultos, ya sea en OnlyFans o en otras plataformas.

Los vídeos localizados ofrecen soluciones y tutoriales con el objetivo de que el contenido para adultos que alberga la red social OnlyFans sea desbloqueado. Pero no sólo eso. Con las comprobaciones posteriores se ha podido observar que resulta posible y fácil en Internet dar con este tipo de contenido por muy protegido que esté en la red social de origen. Pero no sólo abunda de OnlyFans, sino que, siguiendo las pistas que dan los vídeos, se accede a una cantidad ingente de material pornográfico online, cuyo acceso no se impide a menores.