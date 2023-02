Amouranth: la streamer desvela el dineral que gana con Twitch, OnlyFans y otras empresas

Poco a poco, y con el paso del tiempo, el mundo de las plataformas de streaming han ido adquiriendo un gran protagonismo en nuestro día a día. La conocida como la era del ‘streamer’ ha logrado proporcionar bastante relevancia y popularidad a numerosas personas, quienes a su vez consiguen grandes ganancias económicas. Una situación que vive Amouranth.

La joven influencer se ha consagrado como la única streamer femenina que se encuentra entre los 100 mejores creadores de contenido de Twitch. Una puerta muy grande a nivel profesional que le ha permitido expandir sus negocios y, con ello, aumentar sus ganancias. Un tema que ha querido tratar en su reciente entrevista para el pódcast de Jake Lucky.

I asked Amouranth how much money she makes from her businesses

Twitch: $100k/month

Gas Stations: $85k/year

OnlyFans: $1.5 million/month pic.twitter.com/FJbqPRPbT6

— Jake Lucky (@JakeSucky) February 17, 2023