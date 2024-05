A un sólo día de que concluya el juicio por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el acusado, Daniel Sancho, ha acabado llorando por el interrogatorio al que le ha sometido el fiscal en Koh Samui (Tailandia). El interrogatorio del fiscal a Daniel Sancho ha sido duro e incisivo y ha puesto entre las cuerdas el relato del hijo de Rodolfo Sancho en la penúltima sesión, que se ha alargado más de diez horas el segundo día de su testimonio. Tan duras ha sido las preguntas que Daniel Sancho ha terminado llorando. Ha comenzado a testificar hacia las 10:30 hora local y ha concluido sobre las 20:00 horas en el Tribunal Provincial de Samui, al sur de Tailandia).

El chef español, de 29 años, ha sido el primero en declarar este miércoles, día en que ha respondido a las preguntas de la acusación, tras contestar el martes a las de sus abogados. Con el testimonio de este miércoles se da por concluida su declaración, que ha sido principalmente en español, aunque también en inglés, con la ayuda de un intérprete al tailandés, según informa Telecinco.

El interrogatorio de la Fiscalía fue incisivo, según pudo saber Efe, y en él también participó la coacusación, que representa a la familia de Arrieta, y cuyos abogados pudieron hacerle preguntas.

Por la tarde, han testificado el médico forense Manuel Carrillo, que tenía previsto ratificar un informe que ha realizado sobre la muerte de la víctima, y el psicólogo forense Pedro Mateo.

El juicio acabará este jueves, un día antes de lo previsto, con la declaración de un último testigo, un chef, y el alegato final de Daniel Sancho. Al acabar, el juez anunciará cuando tendrá lugar la lectura del veredicto, prevista para dentro de tres o cuatro semanas.

En la primera jornada de su testimonio, Daniel Sancho no ha pedido por el crimen de Edwin Arrieta pero ha asegurado ante el juez que «lo siente mucho». Así ha terminado la primera jornada de declaración del acusado en el juicio que se sigue contra él en Tailandia por asesinato premeditado. Sancho seguirá mañana declarando ante el fiscal. Su abogado insiste en que Daniel mostró su arrepentimiento ante el tribunal «porque no tenía intención de que Edwin muriera».

El español ha comenzado esta nueva jornada del juicio respondiendo a las preguntas de su defensa, coordinada por el despacho del abogado Marcos García Montes, justificando de esta forma el homicidio de colombiano. «Edwin no aceptaba que rompiera nuestra relación y me acosaba», ha dicho ante el juez.

Según confirman a OKDIARIO desde Tailandia, Sancho ante el juez también ha negado que planificara la muerte de Arrieta: «No fue premeditado, fue una pelea, yo tenia previsto seguir en Tailandia al menos un mes más y me había apuntado a un gimnasio. Estaba reservando alojamiento en otros lugares».

Cuatro horas después de comenzar su declaración y tras un receso en el que Sancho a aprovechado para repasar su comparecencia con su padre, el actor Rodolfo Sancho, ha terminado esta primera jornada con Sancho como principal protagonista.

«Mostró su arrepentimiento»

Su abogado, Apichat Srinual, resumía de ésta forma la primera jornada de declaración del español: «La sesión de la tarde duró unas 4 horas. Yo fui el que le hice las preguntas a Daniel. Todavía no hemos terminado con la declaración, así que continuaremos mañana. Como el fiscal tiene mucho que preguntar, se aplazará hasta mañana. Desde luego, Daniel mostró su arrepentimiento ante el tribunal porque era algo que no tenía intención de que ocurriera. Pero ante lo sucedido y tras la presentación del grave cargo contra él, ha tenido que luchar».

El abogado de la familia de Edwin Arrieta también ha hecho declaraciones a la salida de la sesión: «Hoy hemos escuchado los hechos de boca de Daniel. Ha detallado los acontecimientos desde antes de entrar en Tailandia hasta después de que se produjera la muerte, incluido el desmembramiento del cuerpo y el abandono de las partes en diversos lugares. Todo esto se ha comentado hoy. Los detalles sobre si fue en defensa propia o premeditado serán examinados mañana por el fiscal y los abogados de la coacusación que interrogarán a Daniel».

Será mañana miércoles ante el fiscal, que cuenta con el respaldo de los informes de la Policía de Tailandia, cuando Sancho deberá esforzarse en defender su teoría del homicidio accidental.

La Fiscalía cree que no podrá demostrarlo

Antes del inminente interrogatorio a Daniel Sancho, el fiscal ya ha manifestado que no se puede probar que fuera un crimen planificado. «Lo he dado todo y no estoy satisfecho. No estoy seguro de que se pueda llegar a la conclusión de que fue un asesinato premeditado». Si finalmente no se llega a demostrar que Daniel Sancho planificó el homicidio de Edwin Arrieta, se descartaría automáticamente la pena de muerte o la cadena perpetua y se rebajaría sensiblemente una posible condena a Daniel Sancho.

El fiscal hacía pública ésta reflexión la semana pasada al finalizar el turno de los testigos de la acusación.

En esa pequeña reunión del fiscal con varios asistentes al juicio contra Daniel Sancho, el fiscal se dirigió a los presentes en éstos términos: «Lo he dado todo en el caso y estoy satisfecho. No estoy seguro de si se llegará a la acusación de asesinato premeditado. De todos modos, fue difícil desde el principio».