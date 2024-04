Es un extracto de la declaración de Daniel Sancho ante el juez: «Edwin no aceptaba que rompiera nuestra relación y me acosaba». El español ha comenzado esta nueva jornada del juicio respondiendo a las preguntas de su defensa, coordinada por el despacho del abogado Marcos García Montes, justificando de esta forma el homicidio de colombiano.

Sancho, según confirman a OKDIARIO desde Tailandia, también ha negado que planificara la muerte de Arrieta: «No fue premeditado, fue una pelea, yo tenia previsto seguir en Tailandia al menos un mes más y me había apuntado a un gimnasio. Estaba reservando alojamiento en otros lugares».

Tras una sesión agotadora que se ha prolongado durante cuatro horas, con un receso en el que el español ha aprovechado para cambiar impresiones y repasar su declaración con su padre, el actor Rodolfo Sancho, el acusado seguirá declarando mañana miércoles para seguir respondiendo a las preguntas de la fiscalía.

Se declara inocente

La Fiscalía acusa a Sancho, de 29 años, del asesinato premeditado de Arrieta, castigado en Tailandia con una condena máxima de pena de muerte, y de otros dos delitos: la ocultación del cuerpo, por el descuartizamiento del cadáver, y destrucción de documentación ajena, en cuanto a la desaparición del pasaporte del colombiano.

En la primera sesión del juicio oral el pasado 9 de abril en el Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), Sancho ya se declaró no culpable del asesinato premeditado y aceptó los otros dos cargos. El acusado ya en la recta final de su juicio sostiene que la muerte de Arrieta, con quien quedó en la isla tailandesa, se debió a un accidente.

El fiscal, pesimista

Justo al terminar el turno de los testigos de la acusación, Daniel Sancho recibía una buena noticia para su causa. El fiscal hacía público ante un grupo de asistentes al juicio que no esta seguro de poder probar que el de Sancho fuera un crimen planificado.

En esa reunión informal con varios asistentes al juicio, y tras valorar las pruebas aportadas por la Policía tailandesa en el juicio, el fiscal llegó a decir: «Lo he dado todo y no estoy satisfecho. No estoy seguro de que se pueda llegar a la conclusión de que fue un asesinato premeditado».

Esto tendría una consecuencia directa en la condena a Daniel Sancho ya que si finalmente no se llega a demostrar que Daniel Sancho planificó el homicidio de Edwin Arrieta, se descartaría automáticamente la pena de muerte o la cadena perpetua y se rebajaría sensiblemente una posible condena a Daniel Sancho.