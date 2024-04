Rodolfo Sancho rechaza comparecer como testigo para apoyar a Daniel en su declaración. El juez no permitía al actor declarar como testigo y a la vez estar presente durante el testimonio de Daniel, y Rodolfo ha elegido permanecer junto a su hijo en el momento clave del juicio.

Sentado inmediatamente detrás de Daniel en la sala, Rodolfo ha estado ayudando en todo lo posible a su hijo durante su declaración, siguiendo las normas de la justicia de Tailandia.

Desde el entorno de la víctima, creen que Rodolfo no ha declarado para evitar las preguntas del fiscal y no incurrir en contradicciones.

Daniel ha comenzado a declarar a primera hora la tarde hora local, y sigue manteniendo su versión de que Edwin Arrieta murió por accidente durante una pelea entre ambos. El joven español ha llegado por primera vez en un furgón de la Policía de Tailandia sin los cristales tintados, con el pelo muy corto y extremadamente delgado.

Tras un receso, el acusado del asesinato premeditado de Edwin Arrieta ha comenzado a responder las preguntas de la única acusación, la de la Fiscalía. Mientras, su padre Rodolfo Sancho escuchaba atentamente, tras aprovechara para intercambiar impresiones durante el receso.

Supuesto trato de favor

La recta final del juicio a Daniel Sancho en Tailandia se enfanga por momentos. Daniel Sancho declaraba hoy después de que el abogado de la familia de Edwin Arrieta, dejara caer que Daniel goza de un trato de favor de la fiscalía en su juicio por asesinato.

Fue al aterrizar en España tras prestar declaración en Tailandia en el juicio contra Daniel Sancho, cuando el abogado de la familia Arrieta, Juango Ospina, ha asegurado que vuelve «con alguna incertidumbre sobre algunas cuestiones que hemos observado, que son un tanto sospechosas y que se están investigando».

«Esperamos que muy pronto podamos hacer públicas las irregularidades que hemos detectado», declaraba desde el aeropuerto madrileño. El abogado de la familia de Edwin se refiere concretamente a las declaraciones del fiscal Jeerawat Sawatdichai, que el pasado miércoles manifestó públicamente sus dudas de que pudiera demostrarse la premeditación en el presunto asesinato de Arrieta.

«Nos resulta llamativo que se pueda debilitar la teoría del asesinato premeditado cuando no ha habido ningún elemento que apunte a ello. No entendemos muy bien a qué responde ese cambio de postura porque no se fundamenta en ninguna prueba objetiva. La policía refirió en sus informes que fue un asesinato planeado y premeditado y sus tesis no han variado en el juicio», explicaba Ospina, expectante con lo que ocurrirá ésta semana.

«Yo a todo el pueblo colombiano y también a todas estas personas que tienen un grado de humanidad, les pediría ayuda, que ayuden a la familia Arrieta, les pediría a todas esas familias que ya nos han escrito en las redes sociales que sigan haciéndolo y sigan poniendo ese hastag de justicia para Edwin, que etiqueten a la familia, que alcen la voz también a todas aquellas personas que tiene canales en youtube que son influyentes y general una fuerte opinión pública».

«Yo quiero que el pueblo colombiano sienta lo que ha ocurrido el dos de agosto en Koh Phangan prácticamente como un ataque a todo el país, en el sentido de que se ha descuartizado a un ciudadano colombiano. no estamos escuchando la voz de las autoridades colombianas y estamos encontrándonos con ciertas cuestiones que no nos están gustando, de incertidumbre por no utilizar la palabra sospecha».

yo creo que es el momento de que todo el pueblo colombiano desde el rigor, desde el análisis de la prueba, tiene que apoyar a la familia Arrieta y mostrarle a Tailandia que están en el centro de la opinión pública. Tailandia tiene que dictar una sentencia justa y rigurosa con la prueba que se ha practicado…

No entendemos ese supuesto cambio, off the récord, por ponerle un nombre, de que ya no encuentran en la fiscalía ese aparente asesinato con premeditación y esto nos preocupa porque es un cambio que no viene motivado por el análisis colombiano. Yo creo que es muy importante para Tailandia que manden un mensaje claro al mundo, que en Tailandia hay Ley que en Tailandia hay derecho, que en Tailandia no se va a descuartizar a un ciudadano para que esto no quede impune.

Y de verdad necesito el apoyo del pueblo colombiano y de todos los ciudadanos del mundo dque están de lado de una mamá que no puede despedirse de su hijo, de un padre que no puede descansar, de su hermana que llora cada vez que abren la herida del sufrimiento que supuso la muerte de Edwin Arrieta.

Y si no nos vamos a encontrar en España con algún acusado de algún delito en los platós de televisión, y espero y ojalá me equivoque, pero riéndose de la familia habida cuenta de su actitud en el tribunal sin arrepentimiento y muy osado en sus respuestas. Estamos en una situación muy crítica del juicio y ahora más que nunca necesitamos el apoyo de todo el mundo».