Los de Teresa Rodríguez suben la crispación y piden «pasar a la ofensiva» contra Vox

Vox Andalucía ha denunciado este martes a través de sus redes sociales una campaña de Adelante Andalucía, partido liderado por Teresa Rodríguez, en la que «no dudan en incitar a la violencia contra Vox». Y lo cierto es que desde Adelante Andalucía dicen claramente que «es el momento de pasar a la ofensiva y pelear por construir un futuro mejor para la mayoría social andaluza».

«No podemos contentarnos con defender el statu quo. Es el momento de pasar a la ofensiva y pelear por construir un futuro mejor para la mayoría social andaluza. ¡Da el paso y participa en Adelante Andalucía!», señalan los de Adelante Andalucía a través de sus redes sociales.

Esta chusma comunista es un peligro para la convivencia y la democracia. No dudan en incitar a la violencia contra VOX. Si se creen que les vamos a tener miedo es que no nos conocen. Denunciaremos todo acto de odio y violencia de aquellos que falsamente usan la democracia para… https://t.co/8CVybehu8q — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) April 30, 2024

Ante tal campaña, desde Vox han señalado lo siguiente: «Esta chusma comunista es un peligro para la convivencia y la democracia. No dudan en incitar a la violencia contra Vox. Si se creen que les vamos a tener miedo es que no nos conocen. Denunciaremos todo acto de odio y violencia de aquellos que falsamente usan la democracia para sus fines».

Vox contra Sánchez

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar «seguir tensionando a la sociedad» con su última «farsa» de cinco días de reflexión sobre su continuidad en Moncloa y se ha mostrado convencido de que «no va a dejar el poder hasta que le echemos los españoles».

En declaraciones a Canal Sur Radio, Gavira ha recordado que tras el anuncio de Sánchez de que se tomaría «cinco días de asuntos propios» Vox criticó su «actitud poco profesional» y que «se hacía la víctima» para concluir este lunes «su ejercicio de representación ridículo».

«Todo ha sido un teatro, una farsa, un paripé para seguir reafirmando lo que va a hacer en las próximas semanas y meses, acciones para seguir consumando el ataque a la unidad nacional, a los jueces, a la libertad de prensa, quebrando esta separación de poderes que ya venimos conociendo en los últimos meses», ha añadido el portavoz parlamentario de Vox, que ha acusado a Sánchez de «seguir tensionando la sociedad española como vienen haciendo los socialistas en los últimos años».

A su juicio, el problema «no es cómo quede Sánchez, sino cómo va a quedar España porque Sánchez va a seguir tensionando, dividiendo y fraccionando a la sociedad española» como ha hecho con este «último ataque del esperpento Sánchez que tuvimos hace cinco días y finalizó este lunes».

Preguntado por si en algún momento pensó que Pedro Sánchez podría dimitir, Gavira ha sido tajante al asegurar que siempre ha estado «absolutamente convencido de que iba a seguir». «Este señor no va a dejar el poder hasta que no le echemos los españoles, no va a haber otra alternativa. Quien piense que Sánchez iba a dimitir, y menos por un tema relacionado con su esposa, es que no conoce al personaje», ha añadido.

En su opinión, toda la actuación ejecutada por Pedro Sánchez en los últimos días «parece una película de ficción norteamericana». «Es absolutamente increíble lo que está haciendo y va a seguir preparando acciones en los próximos meses», ha concluido.