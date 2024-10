Son las imágenes de la brutal pelea a puñetazos que el famoso tiktoker de etnia gitana el Churumbel mantuvo con tres jóvenes en las calles de Málaga el martes de esta semana. Roberto, nombre real del Churumbel, se enzarza a golpes con tres jóvenes delante de varios testigos. Uno de ellos grabó la violenta pelea y la colgó en las redes sociales tras reconocer al famoso tiktoker entre los contendientes.

El motivo de la pelea no ha trascendido pero sí la versión de Roberto en las redes sociales donde cuenta con 100.000 seguidores de media: «¡Hala, así lo disfrutó todo el mundo con alegría. Ayer arrasé, vale, ayer machaqué pero también recibí, pero no pasa ná, esto se cura!». Así confirmaba en sus redes el tiktoker su papel protagonista en el vídeo de la pelea de Málaga, mientras muestra un ojo morado a la cámara.

Además de confirmar la noticia, el Churumbel aseguró que la pelea fue mucho más violenta y que fue él quien ganó la contienda: «El vídeo que habéis ‘subío’ no es nada comparado con lo que pasó. Bueno venga, a disfrutar el miércoles, a lo que voy es que siempre hay que participar, se gane o se pierda, pero yo he ganado y todavía, espérate». Una expresión que adelanta por parte del Churumbel que buscará un segundo asalto con sus enemigos.

A pesar de las evidentes marcas de los golpes en uno de sus pómulos, el Churumbel asegura que «lo importante es participar» y que estaba en desventaja contra tantos atacantes: «Pero ya lo he hecho, pero siempre participar. Hombre, claro, tantos contra mí, pues normal. Pero bueno, yo no tengo que decir nada por aquí, hala a disfrutar el miércoles con alegría, ¿qué te crees que esto me va a quitar el sueño?».

Una condena por homicidio

El Churumbel deja en alto el final de la historia. Cuida su imagen, es un personaje público muy conocido en redes, aunque su trayectoria vital está marcada por el drama. Roberto ha confesado en público cómo pasó 17 años entre rejas condenado por matar a tiros a un hombre que estaba encañonando a su padre con un arma de fuego.

En la cárcel aprendió a trabajar los músculos y el cerebro. Cuando salió de prisión decidió abrirse un perfil en tiktok donde relata su día a día en las calles sin pelos en la lengua, con bastante chulería pero con un puntito de simpatía. Un cóctel que le ha hecho ganar más de 100.000 seguidores en internet pero también decenas de enemigos deseosos de medirse con el tiktoker experto en artes marciales.