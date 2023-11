De veterinario frustrado a Dolce&Gabbana: así es David Gandy el supermodelo más conocido de la televisión

Tiene 43 años y es el supermodelo más conocido de la televisión. Hoy se sienta en el plató de ‘El Hormiguero’ por primera vez dispuesto a ofrecer su versión más desenfadada, pero ¿cómo se comporta cuándo se apagan las cámaras? David Gandy, según la inteligencia artificial, es «el hombre más sexy del mundo». Está enamorado desde hace seis años e intenta mantener su vida privada al margen de los focos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha ganado mucha popularidad y Pablo Motos le hará una entrevista muy sincera.

Los parámetros que utilizan la inteligencia artificial han determinado que David Gandy es el rostro masculino más hermoso del planeta. No obstante, él no se siente identificado con este puesto e incluso ha llegado a asegurar que no está del todo cómodo con su aspecto físico. «Particularmente, no me gusta mucho mi cuerpo. Soy muy crítico conmigo mismo. De hecho, soy demasiado perfeccionista en todo lo que hago, así que nunca voy a poder ser feliz», explicó en una de sus entrevistas.

David Gandy se sienta con Pablo Motos

El modelo británico ha aceptado la propuesta de Pablo Motos y participará en ‘El Hormiguero’ para dar explicaciones de lo último que ha pasado en su vida profesional. Nunca ha necesitado excusa para estar en boca de todos, pero de un tiempo a esta parte ha ganado mucha fama gracias al resultado del examen que ha hecho la inteligencia artificial. Sin embargo, David Gandy insiste en que es una persona exigente, por eso no se conforma con cualquier cosa y quiere seguir mejorando.

La historia del supermodelo es una historia de superación. Nació el 19 de febrero de 1980 en Billericay, en el condado de Essex. Su familia era de origen trabajador y tuvo que esforzarse mucho para cumplir sus sueños. Siempre fue ambicioso e intentó probar suerte en muchas facetas hasta que triunfó encima de las pasarelas.

David Gandy quería ser veterinario

David Gandy contaba con el apoyo de su familia, así que tuvo oportunidad de tocar muchas puertas antes de encontrar su profesión definitiva. En un primer momento pensó que quería ser veterinario, pero terminó dedicándose al marketing. Tenía mucho talento, aunque el mundo de la moda se cruzó en su camino tras ganar un concurso de modelos en televisión en 2001. Le inscribió uno de sus amigos para darle una sorpresa y acabó encontrando su verdadera vocación.

Uno de los grandes retos profesionales de David ha sido colaborar con Dolce & Gabbana. Su mirada penetrante y su rostro cuidado le han convertido en imagen de la marca en numerosas ocasiones y lo mejor de todo es que este no es su único éxito.

Tiene un patrimonio de 14 millones de euros

Gandy es uno de los modelos mejores pagados de Gran Bretaña y los expertos aseguran que su patrimonio oscila los 14 millones de euros. Su lema de vida es: «Hay dos cosas que te definen en la vida: tu paciencia cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo». Gracias a esto ha llegado a lo más alto, aunque para él lo más importante no es su brillante trayectoria profesional. Lo que realmente le importa es el bienestar de su mujer: la abogada Stephanie Mendoros, con quien tiene dos hijas llamadas Matilda y Tabitha.