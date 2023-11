‘El Hormiguero’: Pablo Motos desvela el truco que tiene para saber si el público del programa se aburre

La semana de invitados de El Hormiguero ha comenzado con la visita de Josep Pedrerol, director y presentador de El chiringuito de Jugones y Jugones, los dos espacios deportivos más importantes de la televisión en estos momentos. Pablo Motos ha compartido con su compañero de profesión uno de los trucos que tiene para evitar que el público se aburra, algo que copió del mismísimo Steven Spielberg.

La charla ha comenzado hablando de la importancia que tiene el fútbol para unir a la gente, tanto que el periodista catalán ha destacado que se trata de un recurso que siempre utilizamos cuando no sabemos de qué hablar. «El fútbol y el tiempo», ha dicho.

Pero en ese momento se ha dado cuenta de que en el plató el presentador y el entrevistado están más cerca de lo que parece en televisión: «En la tele no parece que estemos tan cerca». Motos rápido ha aclarado que se trata de una ilusión por culpa de las cámaras, pero que en el realidad el plató es muy pequeño y que se trata de una decisión tomada a propósito: «El plató es pequeño y así yo parezco más grande».

Lejos de bromas, el presentado ha dejado claro que se trata de una manera de poder ver los ojos a la gente cuando le habla y también al público: «No es una manía. Aquí tú ves si el público se está aburriendo. Miro de vez en cuando al público y digo: ‘Voy mal’».

Ante la sorpresa del invitado, quiso explicarse: «Hay una norma, no es mía, es copiada de Spielberg. Si me pongo a copiar, copio a uno bueno». El truco es darse cuenta de que cuanto más quieto el público está, más atento está. En cambio, «si empiezan a mover el culo en los asientos» se trata de que no está gustando.

El presentador de El Hormiguero ha comentado que el famoso director de películas como E.T., Tiburón o Indiana Jones, lo que suele hacer es enseñar sus películas en un cine a un grupo de personas antes de estrenarlas. «Lo que hace es ponerse en la fila del fondo y mirar a ver qué hacen», concluía.