Toda la verdad sobre la relación entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

La historia entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez ha sido un tema recurrente en el mundo del corazón. Durante más de una década compartieron pantalla en el programa ‘Sálvame’, convirtiéndose en una de las parejas profesionales más controvertidas de la televisión. Sin embargo, sus caminos han cambiado significativamente en los últimos tiempos, lo que ha generado un sinfín de especulaciones. La colaboradora está cansada de guardar silencio y ha decidido contarlo todo para que nadie tenga dudas.

Belén Esteban se ha pronunciado. Antes de terminar 2024 ha dado una entrevista para contar qué siente realmente cuando escucha el nombre del presentador catalán. Aunque sus encuentros son ahora mucho menos frecuentes, el contacto entre ellos no se ha perdido del todo. «Nos vemos muy poco», confiesa. Según cuenta, las apretadas agendas laborales de ambos les impiden reunirse, pero supuestamente el vínculo entre ellos no ha cambiado.

A pesar de la distancia, Belén asegura que mantienen el contacto de forma regular a través de llamadas telefónicas. Además ha confesado que sigue el nuevo programa del presentador, ‘El Diario de Jorge’. «Le deseo todo lo mejor porque Jorge es una persona a la que quiero mucho», comenta al respecto. Hay que tener en cuenta que el proyecto de Jorge Javier no está generando buenos datos de audiencia.

Una relación marcada por el conflicto

A lo largo de los años, la relación entre Jorge Javier y Belén ha estado marcada por numerosos altibajos. Uno de los episodios más recordados fue una discusión pública en pleno directo durante la emisión de ‘Sálvame’. El enfrentamiento se desató cuando ambos debatían sobre la gestión política durante la pandemia. Mientras que Belén criticaba con dureza al Gobierno, Jorge Javier adoptó una postura más moderada, lo que provocó un choque de opiniones que quedó grabado en la memoria de los espectadores.

Tras aquel incidente, las diferencias entre ambos parecieron acrecentarse, aunque también mostraron su capacidad para reconciliarse. La tertulia considera que es normal que su historia con Jorge Javier haya cambiado. «Nos vemos muy poco. A ver, normal, porque él está trabajando mucho y nosotros también, que aquí venimos todos los días de lunes a viernes, pero buena relación, siempre buena relación», comenta mientras hace alusión a las emisiones de ‘Ni que fuéramos’, su nuevo programa.

El final de ‘Sálvame’ en 2023 marcó un antes y un después en la trayectoria de ambos. La cancelación del programa, que había sido el estandarte de Telecinco durante catorce años, dejó un vacío tanto en la parrilla televisiva como en la vida profesional de sus colaboradores. Jorge Javier, como el rostro principal del formato, y Belén, una de sus figuras más representativas, se enfrentaron a un futuro incierto. No obstante, el catalán logró quedarse en la cadena y su compañera ha abandonado Mediaset.

Las diferencias entre Jorge Javier y Belén Esteban

Mientras que Jorge Javier ha continuado vinculado a Telecinco, Belén Esteban se quedó sin agenda de un momento a otro. Este cambio de rumbo marcó un distanciamiento natural entre ambos, aunque sin rencores. La ex de Jesulín nunca ha hablado mal de su ex compañero desde que ya no trabajan juntos.

En los últimos meses Belén ha mostrado un perfil público mucho más discreto. Ahora ejerce su profesión en TEN, una cadena que tiene mucha menos repercusión que Telecinco. También hay que tener en cuenta que en la franja horaria de su programa se emite ‘TardeAR’, un proyecto muy potente capitaneado por la gran presentadora Ana Rosa Quintana.

Durante una charla con ‘El Televisero’, Esteban se ha rendido ante Ana Rosa, reconociendo que es una maestra brillante dentro de la pequeña pantalla. «Yo tengo buena relación con ella. A ver, yo empecé con ella, pero es verdad que ya cada una coge sus caminos diferentes, pero yo la tengo cariño, creo que ella a mí también y yo no tengo ningún problema con ella. Una cosa es el trabajo y otra cosa es lo personal».

¿Cómo se siente Belén Esteban?

La ex colaboradora de Telecinco admite que el cambio ha sido complicado, pero en estos momentos se encuentra perfectamente. «Yo venía suelta, pero aquí me la ha soltado muchísimo más. Es que las cámaras robotizadas me siguen a todos lados. Porque a mí me gusta el… que me levanto, voy para redacción, me meto ahí en dirección. Y me siguen, me siguen. La verdad es que me siguen», declara en el medio citado anteriormente cuando le preguntan por su etapa en ‘Ni que fuéramos’.

Cuando le preguntan que valore su experiencia en TEN y que la compare con su pasado en ‘Sálvame’, dice: «Estos meses han sido muy buenos, la verdad. Yo lo he llevado muy bien. Estoy muy contenta de pertenecer a la empresa a la que llevo perteneciendo 15 años. Sí, 15 años y yo me voy a quedar con ellos siempre. Pase lo que pase, siempre». De esta forma ha zanjado el debate y ha dejado la puerta abierta al futuro.