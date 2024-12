Jorge Javier Vázquez vive una complicada situación en Telecinco desde que Sálvame fuese cancelado de la programación. Pese a que sigue al frente de las galas de Gran Hermano y Supervivientes con buenos resultados, también ha acumulado dos grandes batacazos de audiencia. El primero fue Cuentos chinos, el programa con el que aspiraba a plantar cara a El Hormiguero, pero las cosas no salieron para nada bien y tan sólo unas semanas después de su estreno se despidió por la puerta de atrás. Aunque algo mejor funciona, lo cierto es que El diario de Jorge no está dando los resultados esperados y sus audiencias están lastrando las tardes de la cadena, que sigue buscando la fórmula para cambiar su parrilla. Consciente de lo que está pasando, el presentador catalán se ha sincerado sobre su situación.

Desde su estreno en el mes de julio de 2024, el programa no ha podido alcanzar el 10 % cuota de pantalla de forma habitual, pero tampoco está consiguiendo mejorar de forma clara los datos que conseguía Así es la vida, el programa que Sandra Barneda presentaba en la primera franja de las tardes. Pese al morbo de ver de nuevo al catalán en las tardes, el espacio no ha logrado captar la atención. La idea de recuperar el mítico El diario de Patricia, que tan buenos resultados ofreció en el pasado a Antena 3, no ha funcionado. La gran perjudicada es Ana Rosa Quintana, que recibe una herencia de audiencia muy baja, por lo que pese a que consigue levantarla durante las tres horas de duración de TardeAR, resulta ser un lastre para poder superar a Sonsoles Ónega, su principal competidora.

El comunicador es consciente de que las cosas no van como esperaba y por eso ha querido sincerarse en su blog. En primer lugar, admite que no es ajeno a los rumores de cancelación que suenan desde hace meses: «He leído algo al respecto. Pero mientras eso no se produzca, hay que seguir trabajando».

Hasta hace no tanto, era habitual que sus programas liderasen sin dificultades, pero el panorama televisivo ha cambiado mucho en los últimos años, por lo que ha tenido que acostumbrarse a mirar más los datos: «Estaba acostumbrado a trabajar sin prestarle demasiada atención a las audiencias porque no teníamos rivales. Ahora me muevo en otras coordenadas, ya que no hay día que no aparezca alguna noticia relacionada con la cancelación del programa».

Tras 14 años al frente de Sálvame, Jorge ha vuelto a vivir «la inestabilidad» que se vive en el mundo de la televisión, algo que ya había olvidado tras encadenar éxito tras éxito.

Tal y como reconoce en su sección semanal de la revista Lecturas, la preocupación por el futuro del espacio le preocupa. «Hay días que vuelvo a casa con muchas ganas de llorar porque las cosas no han ido tal y como yo esperaba. Porque lo que sobre el papel era un buen programa, luego, por las razones que sean, no lo ha sido», admite.

Pero no todo es malo, ya que las historias que llegan a El Diario de Jorge le están dando grandes momentos: «Hay otros días, muchos, que salgo muy feliz. Muy contento. Con sensaciones muy cercanas a las vividas en el teatro, tan intensas. Y entonces recobro de nuevo la ilusión. En muchísimas ocasiones me he sentido afortunado por vivir situaciones muy emocionantes. Estoy llorando como nunca. Y a todo esto le tenemos que unir que estamos luchando por sobrevivir».

Aunque no era habitual en su vida, Jorge reconoce que no le «disgusta la sensación de tener que luchar para quedarnos. Le da un cierto componente épico a mi realidad, que por lo general suele ser bastante prosaica. Seguir o morir, esa es la cuestión».

Jorge Javier Vázquez tiene un contrato de larga duración con Telecinco

Pese a que la cadena no ha confirmado su cancelación, la lógica dice que ya están buscando un nuevo programa que consiga mejores datos en esa franja horario, donde debe de luchar contra La Promesa y Sueños de libertad, series que lideran en La 1 y Antena 3.

Pero también hay que aclarar que el puesto de Jorge no corre peligro, ya que en julio de 2024 renovó su contrato de larga duración con Mediaset hasta julio de 2027. Además, en caso de cancelación de El diario, el catalán sigue teniendo varios programas en antena como Gran Hermano, Supervivientes y las nuevas entregas de Hay una cosa que te quiero decir, que llegarán en 2025.