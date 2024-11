Uno de los rostros más conocidos de la parrilla televisiva española es, sin lugar a duda, el de Jorge Javier Vázquez. El presentador catalán ha vuelto por la puerta grande a Telecinco y lo ha hecho para capitanear algunas de las apuestas más esperadas de la cadena: Gran Hermano (edición anónimos) y El diario de Jorge. Una nueva aventura profesional con la que se muestra muy cercano con el espectador, pero sin dejar de lado su profesionalidad. Asimismo, y lejos de quedar ahí, el comunicador continúa escribiendo en su blog de Lecturas. Un medio donde acostumbra a hablar, sin filtros, de determinados aspectos de su vida o de temas que marcan la actualidad nacional.

Esta semana, Jorge Javier Vázquez se ha sincerado con los lectores de su blog y ha hablado de un problema que le atormentó durante mucho tiempo: el alcohol. Recientemente, el actor Mario Casas abrió el melón y confesó en su paso por La Revuelta que había decidido dejar de beber alcohol para tener un estilo de vida más saludable. Ahora, el que se ha sumado a la causa ha sido el presentador de Telecinco. Una publicación donde ha confesado cómo ha sido su experiencia y lo que supuso para él dejar este vicio.

«No concebía una vida sin alcohol. Me proponía beber menos, sí, pero no lo conseguía. Y conforme van pasando los años la culpa es más poderosa y destructiva», comenzó explicando. No es la primera vez que el presentador habla abiertamente del tema, pues en su libro Antes del olvido también se sinceró al respecto.

Sin embargo, y a pesar de que no fue nada fácil, Jorge Javier Vázquez ha confesado que actualmente tiene una vida tranquila, ordenada y completamente libre. «Cuando mi psicóloga me dijo que tenía que dejar de lado el alcohol me resistí muchísimo. Fue en vano. Pese a que intenté negociar no dio su brazo a torcer: abstinencia total», admitió.

«Dejar de beber cuando llevas haciéndolo durante muchos años significa entrar en una realidad tan desconocida como apasionante. Porque emociones y sentimientos que llevan dormidos o anestesiados durante décadas por culpa del alcohol comienzan a desperezarse, a cobrar vida», agregó.

Jorge Javier Vázquez: «No aceptar que alguien no bebe me parece una de las mayores muestras de mala educación»

Asimismo, el presentador ha sido honesto y ha afirmado que, para él, dejar de beber es sinónimo de enfrentar la vida y su lado más infeliz. Pero, no se arrepiente. Pues, ahora, gracias a que no está sujeto al alcohol puede vivir sin tener que tener miedo a las represalias. «Sin facturas que pagar», dijo.

Una publicación muy honesta por parte del presentador donde, a su vez, se ha mostrado muy crítico con la actitud de aquellas personas que presionan a los demás para que se tomen «al menos una copita». Por ello, ha escrito con contundencia. «No aceptar que alguien no bebe me parece una de las mayores muestras de mala educación», sentenció.