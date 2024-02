¿Te acuerdas de ‘Supernanny’? Así está ahora la niñera más famosa de España

Si hablamos de Rocío Ramos-Paúl quizá haya espectadores que no sepan a quién nos estamos refiriendo, pero si nombramos a ‘Supernnany’ la cosa cambia. La presentadora capitaneó su propio programa en Cuatro y ayudó a muchas familias que tenían problemas con los pequeños de la casa. Su situación ha dado un giro radical, pero continúa trabajando en los medios de comunicación y no ha desaparecido de Mediaset. Ya no tiene un espacio diseñado por y para ella, pero ejerce de tertuliana en programas como ‘Fiesta’ e incluso ha llegado a trabajar con Ana Rosa Quintana en calidad de comentarista.

En el 2006, Cuatro decidió apostar por la adaptación española de un exitoso programa de televisión que arrasaba en Estados Unidos. Este programa no fue otro que ‘Supernanny’, una propuesta innovadora que se adentraba en los hogares de familias con hijos difíciles para aplicar un método educativo que prometía poner fin a las tensiones y conflictos familiares. Rocío fue la encargada de capitanear este proyecto y lo cierto es que durante una temporada fue una de las presentadoras más famosas de la pequeña pantalla.

El gran éxito de esta niñera tan conocida es que absolutamente todos sus clientes obtuvieron buenos resultados. Los padres que le pedían ayuda acababan solventando sus problemas y los niños a los que educaba se terminaban convirtiendo en unas personas excelentes. Se implicaba en cada caso y daba lo mejor de ella, pues nunca pensó en ganar dinero ni en hacerse famosa. Lo que más le importaba era aplicar sus conocimientos e intentar salvar situaciones que, si no se frenaban a tiempo, podían ser bastante complejas.

La nueva vida de ‘Supernanny’

‘Supernanny’ no solo fue un programa que dejó huella en la televisión española, también marcó un punto de inflexión en la carrera de Rocío Ramos-Paúl. Gracias a este proyecto tuvo oportunidad de quedarse en los medios de comunicación. Ahora no es presentadora, pero ejerce de tertuliana y participa en debates donde demuestra ser una gran amante de su trabajo. Es decir, después de doce exitosas temporadas, ‘Supernanny’ cerró un capítulo en 2017, pero la presencia de Rocío en la pequeña pantalla sigue dándose con la misma fuerza.

Tras el fin del programa, Rocío Ramos-Paúl no se desvinculó de la televisión. Su experiencia y conocimientos en el ámbito de la educación y la crianza la llevaron a convertirse en colaboradora en varios programas. Entre ellos, destacan participaciones en espacios como ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Fiesta’, ‘Vamos a ver’ y ‘Guía de padres’ de la Cadena SER.

La versatilidad de Rocío quedó patente al abordar temas relacionados con la familia, la educación y la crianza en diferentes formatos y medios de comunicación. Ha trabajado tanto en radio como en televisión y también tiene una gran capacidad para escribir. Su destreza para conectar con la audiencia y transmitir consejos prácticos le convirtió en una figura reconocida y respetada en el ámbito de la divulgación sobre la infancia y la adolescencia.

Es directora de un centro psicológico

Rocío puede estar tranquila porque los empresarios audiovisuales están muy contentos con su trabajo, pero hay que dejar claro que no depende del mundo del espectáculo para generar ingresos porque es la directora de un centro psicológico. Empezó a trabajar en este proyecto en enero de 2007, coincidiendo con el éxito que tuvo en Cuatro. Es cierto que su exposición pública le ayudó a tener más clientes, aunque nadie puede negar que es una profesional de primera categoría. Prueba de ello esto los casos que ha resuelto en ‘Supernanny’.

Durante una de sus entrevistas reconoció que su famoso programa le seguía generando consecuencias. «Sí, la fama me persigue pero no me disgusta. Le tengo mucho cariño a ‘Supernanny’. Aunque siento que me hace muy responsable de todo lo que digo. A veces pienso: como diga una barbaridad… ¡imagínate! Pero me encanta porque me ha permitido dar visibilidad a mi trabajo, que es la psicología», comentó cuando le preguntaron por su pasado en la pequeña pantalla.

La presentadora mantuvo una charla con el medio ‘Magisterio’ y reconoció que sentía satisfecha con la función que había desempeñado en Cuatro. «En aquel momento, le descubrimos a la gente que había profesionales que podían trabajar con ellos las dificultades. Y sobre todo, muchos padres y madres se dieron cuenta de que no estaban solos y de que, por ejemplo, su único no era el único que se ponía hecho un toro cuando le decían que no».

Lo cierto es que antes de su aparición en la pequeña pantalla había cierto tabú con la psicología. Acudir a un especialista no era tan común como ahora y Rocío ayudó a normalizar esta situación tan necesaria.