La Federación Nacional de los Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de España (Spain Nightlife), reclama de manera urgente que la Ley de Pandemias prometida por el Gobierno se materialice lo antes posible, especialmente antes de la temporada de Navidad, dando respaldo jurídico a todas las Comunidades Autónomas, para que de forma temporal y excepcional se pueda emplear el uso del pasaporte Covid en todas las salas, festivales, espectáculos, música en vivo e incuso en residencias de 3ª edad y/o hospitales.

380.000 trabajadores por cuenta ajena, más 40.000 autónomos procedentes del mundo de la música y de las artes escénicas viven con angustia el poder volver a ingresar en los ERTES por el cierre de las salas o bien por las restricciones en su actividad tanto de horario como de aforo.

Después de 20 meses cerrados y siendo el sector que con mucha diferencia ha sufrido y está sufriendo la crisis económica derivada del coronavirus, puede ser la puntilla para el cierre de muchas salas y muchos espectáculos.

«Recordamos que a fecha de hoy en el sector del Ocio Nocturno no ha recuperado en su totalidad el servicio de bebidas en barras. De igual manera aprovechamos la ocasión para insistir en solicitar ayudas directas específicas para nuestro sector, tanto en los Presupuestos del próximo ejercicio 2022 de la Comunidad de Madrid, así como del resto de Comunidades Autónomas», explican en un comunicado.

Denuncian, por tanto, que un porcentaje importante de las ayudas Europeas al Turismo – Ocio Nocturno «se van a devolver a la Comunidad Europea (CE) por no haber podido las empresas solicitar dichas ayudas, porque muchos de los requisitos han sido inalcanzables para las mismas, entre otros, el que solicitaba que las empresas en los ejercicios 2018 y 2019 no tuviesen resultados negativos en su contabilidad». Y concluyen: «Creemos que es requisito este último que no corresponde a la realidad en el sector turístico».