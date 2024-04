El secreto mejor guardado de Esperanza Gracia: sabemos quien es su «queridísimo Piscis»

A pesar de que Esperanza Gracia es una de las astrólogas más importantes y famosas de nuestro país, todavía hay muchas cosas que no se conocen de ella. A continuación vamos a desvelar uno de sus grandes secretos: el motivo por el que dice «mi queridísmo Piscis» cada vez que presenta el horóscopo. Recordemos que lleva trabajando en Telecinco desde hace muchos años, cadena que le ha dado una gran popularidad y le ha convertido en un referente. Pero, ¿cómo es cuando se apagan las cámaras? En las últimas horas le ha dado una entrevista a Xuso Jones y ha bromeado diciendo que nunca dirá quién es su amado Piscis. Dice, en tono de humor, que es un dato que desvelará en su testamento.

Esperanza Gracia ha sabido proteger al máximo su vida privada, está casada y tiene un hijo llamado Karlos. Curiosamente este último reside en Japón, pero disfruta de una relación muy estrecha con su madre y se ven siempre que pueden. La astróloga evita hablar de él porque no quiere formar parte de la crónica social. Sin embargo, tiene a sus espaldas una legión de fans muy numerosa, por eso poco a poco vamos conociendo más datos sobre su esfera personal.

Durante su participación en el podcast presentado por Xuso Jones ha dado unas declaraciones muy interesantes que arrojan luz sobre su gran misterio. A pesar de que no ha dicho abiertamente quién es su «queridísimo Piscis», ha reconocido que quiere tener un gesto con este signo del zodiaco porque es el que «más carga tiene». El cantante ha intentado llegar hasta el final del asunto, pero la experta atrasado unos límites muy claros.

Esperanza Gracia habla de su queridísimo Piscis

«Los Piscis son muy generosos y ayudan a mucha gente. No se preocupan nada más que de: esto tiene que estar bien y esto debe ser así. Sin embargo, están al final de la lista y soportan una gran carga zodiacal», empieza diciendo intentando satisfacer la curiosidad de su entrevistador. Pero Xuso Jones no se ha conformado y le ha seguido preguntando. La astróloga ha asegurado que no va a cruzar sus propias marcas, por eso no dice exactamente en quién piensa cuando presenta este signo.

«Yo quiero darles un empujoncito a los Piscis, pero hay otras razones mucho más poderosas que no te las voy a decir», ha declarado en un tono algo más serio que el que usa habitualmente. «Te vas a morir con esa pregunta. Yo solamente lo escribiré en el testamento», ha comentado cambiando el ambiente que generó al intentar cambiar de tema.

El sentido del humor de Esperanza Gracia le ha convertido en un rostro muy querido por el público, pero también por altas personalidades. Esa es la razón por la que María Teresa Campos confiaba tanto en ella y le pedía consejo cuando tenía que tomar decisiones importantes. Esperanza ha reconocido que en alguna ocasión no dio ciertas informaciones para no sugestionar a la presentadora, pues era muy supersticiosa y se fiaba completamente de ella.

Esperanza Gracia habla de María Teresa Campos

Esperanza Gracia reconoce que ha estado condicionada durante mucho tiempo y no podía «poner a parir a los Géminis si está María Teresa Campos delante». La veterana comunicadora pertenecía a este signo y tenía muy en cuenta las palabras de su compañera. Estuvieron trabajando juntas una larga temporada y María Teresa confiaba ciegamente en sus predicciones. No obstante, la matriarca de las Campos siempre ha defendido que había cosas del horóscopo que no le gustaban, pero esperanza asegura que era muy supersticiosa.

«Durante dos años, Géminis no estuvo en la última posición, no podía hacerlo porque Teresa me montaba unos pollos que no veas», a explicado en el podcast que Xuso Jones presenta en Podimo, un espacio titulado ‘Poco se habla’. A pesar de todo, Esperanza tenía una gran relación con la madre de Terelu Campos y está convencida de que haber trabajado con ella le ha dado mucha soltura en la pequeña pantalla.

María Teresa Campos era una mujer repleta de supersticiones. Tanto es así que en una ocasión se negó a entrar en el plató de ‘Sálvame’ cuando ejercía de defensora de la audiencia. Se dio cuenta de que Raquel Bollo llevaba un collar con una serpiente, animal que, según su punto de vista, no traía cosas buenas, por eso dio un golpe en la mesa y obligó a la colaboradora a quitarse la joya. En aquel momento tenía mucho poder en Telecinco y los directores le pidieron que hiciese este esfuerzo para que María Teresa se sintiese cómoda.