Sale a la luz la pareja de OT que mantuvo una relación secreta

OT ha sido uno de los programas estrella de la televisión que mantuvo una relación secreta que hasta la fecha no se ha desvelado. Uno de los más famosos de su edición consiguió un éxito abrumador con la ayuda de una gran voz y un talento innato, ha revelado recientemente que estuvo con una compañera mientras estaban en la academia. Después de la experiencia con David Bisbal y Chenoa los concursantes han querido mantenerse al margen de cualquier relación que pueda perjudicarlos a nivel de puntuación.

OT mantuvo en secreto una relación de esta pareja

Chenoa y Bisbal no fueron los únicos que se convirtieron en pareja mientras estaban en la famosa academia de Operación Triunfo. Fueron otros más los que estuvieron pendientes de sus sentimientos con la experiencia de las anteriores ediciones. En la edición del 2006, Leo Segarra tuvo una relación con su compañera Lorena Gómez.

La pareja pasó bastante desapercibida ante las cámaras, es más sus secretos no han salido a la luz hasta ahora. En una entrevista a Socialité, Leo se ha sincerado: “Sí, estuvimos juntos, pero tampoco creo que sea un secreto”. Algo que ha destapado con el tiempo, pero en su día no se descubrió.

Lorena y Leo hubieran sido la mejor pareja de la edición, al frente de unos concursantes que al igual que las anteriores ediciones se mantienen unidos a través de un grupo de WhatsApp. Un hombre y una mujer que han demostrado su talento más allá de la pequeña pantalla. Con Operación Triunfo descubrimos unos artistas que sabían en todo momento cómo empezar una carrera musical.

Después de la experiencia de la primera edición. Han sido muchas más las ediciones que han hecho que salieran a la luz más de una pareja. El amor entre profesionales jóvenes que están empezando a destacar en su día a día, es algo que siempre triunfa. Puede darles más o menos relevancia, pero en esencia les condicionará en muchos sentidos. Nunca podrán olvidar ese concurso.

Leo también confirmó a Socialité que siguen teniendo contacto. Con lo cual, se ha demostrado en todo momento la cordialidad que existe entre ambos. Son ya ex, pero siguen manteniendo el contacto que durará toda la vida. Ex concursantes y ex pareja con los inicios de su relación que pasaron a estar frente a todos los telespectadores de este famoso concurso.