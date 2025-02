Sale a la luz lo que piensan los amigos de Anabel Pantoja sobre David Rodríguez: «Cosas tan feas»

Luis Rollán, uno de los grandes amigos de la pareja, ha dejado claro que se han dicho «cosas tan feas» que no merecen ser contestadas, pues lo único que importa es que todo se arregle cuanto antes. La situación de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha despertado el interés de todos. Están enfrentándose a un momento complejo debido a la investigación judicial que se ha abierto por un presunto caso irregular relacionado con su hija Alma. El ingreso de la pequeña en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero ha generado un torbellino de informaciones, con la mirada pública centrada en David, quien se encontraba con la niña en el momento de los hechos.

En medio de esta situación, las opiniones dentro del entorno de Anabel han comenzado a trascender. Se ha especulado con la posibilidad de que algunos amigos cercanos a la influencer no vean con buenos ojos a David y que incluso habrían contactado con periodistas para difundir informaciones que podrían afectar la relación. Sin embargo, fuentes cercanas han desmentido categóricamente estos rumores, asegurando que la pareja está más unida que nunca y que no existe ninguna fractura entre ellos.

Tal y como han confirmado, Anabel y David continúan firmes en su postura de afrontar juntos cualquier obstáculo. Para ellos, lo más importante es el bienestar de su hija, quien ya se encuentra en casa y en buenas condiciones de salud. Consideran que las especulaciones carecen de fundamento y confían en que el tiempo se encargará de esclarecer la verdad. Hay que dejar claro que ambos están colaborando con la justicia, pues aseguran que tienen la conciencia tranquila y nada que esconder.

Luis Rollán se pronuncia sobre Anabel Pantoja

Uno de los amigos más mediáticos de Anabel es Luis Rollán, quien ha roto su silencio para dejar claro cuál es su postura. El colaborador ha sido tajante al negar cualquier tipo de desconfianza hacia David y ha aprovechado para enviar un mensaje de apoyo a la pareja.

«Lo que les ha sucedido es muy duro y ahora que la niña está en casa, es momento de que encuentren tranquilidad. Han pasado por algo realmente complicado y seguir alimentando esta situación solo les genera más sufrimiento. Escucho cosas tan crueles y sin sentido que honestamente no puedo comprender ni compartir», ha declarado delante de los micrófonos de una conocida agencia.

Además, el ex tertuliano de Sálvame ha aconsejado a Anabel que confíe en el proceso legal y delegue todo en sus abogados: «Cuando alguien es acusado de algo que no ha hecho, es el denunciante quien debe probarlo. Anabel debe enfocarse en su familia y en el bienestar de su hija, que es lo más importante en estos momentos».

¿Cómo es la vida de Anabel Pantoja con su novio?

Mientras la investigación judicial sigue su curso, Anabel y David han optado por centrarse en su día a día, pues ahora lo único que quieren es retomar la normalidad. El pasado lunes 3 de febrero, la sevillana compartió un vídeo en sus redes sociales en el que aparece junto a su pareja y su hija, demostrando así que la familia se mantiene unida.

Ese mismo día fueron vistos paseando por la playa, disfrutando de un momento de calma en medio del revuelo. A lo largo de la semana, la sobrina de Isabel Pantoja ha seguido publicando fragmentos de su día a día, desde reuniones con amigas hasta tiernos momentos con su pequeña. Sin embargo, la influencer ha tomado la decisión de no mostrar el rostro de su hija, en un intento de proteger su privacidad.

A pesar de los rumores y la presión mediática, el círculo cercano de Anabel ha reiterado su apoyo absoluto. Personas que la conocen desde hace años insisten en que la pareja está haciendo todo lo posible para superar este momento difícil cuanto antes. El programa Espejo Público ha recalcado que, hasta la fecha, no hay ninguna crisis entre la pareja, pese a que los rumores van en aumento.

Anabel Pantoja confía en David Rodríguez

A medida que la investigación avanza, la pareja sigue enfocada en mantener la calma y confiar en que todo se esclarecerá. Por ahora, su prioridad es la pequeña Alma y continuar con su vida de la forma más normal posible.

A pesar del revuelo mediático, Anabel ha dejado claro que no se dejará influenciar por rumores ni informaciones que no tengan base sólida. Ha manifestado en varias ocasiones que su principal preocupación es el bienestar de su hija y que seguirá luchando por su estabilidad emocional. La periodista Gema López ha dejado claro que la prima de Kiko Rivera confía plenamente en su novio, caminan en el mismo sentido y entre ellos no hay diferencias.

Mientras tanto, David continúa en el punto de mira. Algunos seguidores han mostrado su apoyo incondicional, mientras que otros han cuestionado ciertos aspectos de la relación. A pesar de ello, ambos continúan firmes en su compromiso. Los espectadores están divididos, pero es cierto que David está siendo amable con la prensa en todo momento, a pesar de que nunca ha sido una figura mediática.