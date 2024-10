No es ningún secreto que la entrevista que Isa Pantoja dio hace unos días en De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, continúa dando de qué hablar. Entre otras tantas cuestiones, la joven se mostró muy contundente a la hora de dar a conocer algunos de los numerosos momentos verdaderamente dolorosos y traumáticos que ha vivido con parte de su familia. Y no solamente eso, sino que optó por cortar con todo tipo de relación con su madre, Isabel Pantoja, por no haberla defendido en ese tipo de situaciones ni haberla visitado en el hospital tras haber sido operada de urgencia hace unas semanas. Son cuestiones que, desde luego, no puede perdonar. Lejos de que todo quede ahí, tras esta entrevista, son muchos los que han señalado a varios amigos de la tonadillera, como a Luis Rollán o a Raquel Bollo, como supuestos testigos de esos malos tratos y que, lejos de hablar, permanecieron en silencio.

Pepi Valladares ha dado ese crucial paso de señalar a esas personas que, presuntamente, fueron testigos de esas durísimas situaciones que Isa Pantoja soportó cuando era una niña y durante su etapa de adolescente. Pero no solamente ella, sino también Las Mellis. Ellas, hace tan solo unos días, no dudaron un solo segundo en cargar sin piedad contra Luis Rollán. De esta forma, el colaborador de Fiesta ha querido mostrarse de lo más contundente en el programa presentado por Emma García. A pesar de que en numerosas ocasiones ha reconocido que actualmente no mantiene ningún tipo de contacto con la tonadillera, Rollán no ha podido evitar estallar como nunca ante las declaraciones de Las Mellis: «Estoy intentando contar hasta diez para no decir cosas de las que luego posiblemente me arrepienta», comenzó diciendo en directo, mostrándose visiblemente enfadado por haber sido señalado públicamente y de esa manera tan cruel y despiadada.

«Yo solo quiero recordarle a la gente varias cosas: Yo no le he faltado el respeto absolutamente a nadie y que nunca me he lucrado en prensa o en la tele hablando de Isa, de su madre, de su hermano o de su tío. Yo no he estado presente en estas situaciones de las que hablan, yo tengo mi vida, tengo mi casa, tengo mi trabajo, yo no he vivido en Cantora», comenzó diciendo Luis Rollán en Fiesta.

Pero no todo quedó ahí, ya que el tertuliano no tardó en sacar algo en claro: «Yo creo que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid aprovechamos y damos nombres de gente conocida, porque ahí sí que ha habido mucha gente famosa que ha vivido temporadas en esa casa. Si vosotras decís que eso es lo que ha pasado en Cantora –refiriéndose a los malos tratos a Isa Pantoja- poned una denuncia y llevadme de testigo, ya que decís que yo he estado delante. Pero no en la tele, hacedlo en los juzgados».

Luis Rollán reconoce que no quiere aprovecharse del ‘linchamiento’ a Isabel Pantoja

A pesar de recalcar, una y otra vez, que en la actualidad no tiene ningún tipo de relación con la tonadillera, si hay algo que el colaborador de Fiesta tiene claro es que no está dispuesto a participar en el ‘linchamiento’ contra Isabel Pantoja. «Es una historia que conmigo no va, yo no estaba cuando lo de la manguera ni cuando lo del pelo. Agustín vuelve a la vida de Isabel Pantoja en la época de Julián Muñoz, él vivía fuera de España, ¿cómo iba yo a tapar esas cosas por amistad con Agustín? Si ella dicen que han visto esas cosas, ¿por qué no lo denunciaron en su momento?», cuestionó.

En cuanto a la relación que hayan podido tener madre e hija, Luis Rollán ha reconocido que no ha sentido que fuese especialmente extraña ni mucho menos. Solamente eran una madre protectora y una hija a la que él consideró como «algo rebelde»: «Yo he visto una relación normal entre madre e hija, con sus más y con sus menos, con más problemas cuando era Isa adolescente, la niña era rebelde, pero lo normal, de lo que se está hablando son situaciones hiper mega graves».

A pesar de todo, sí que quiso recordar un instante de tensión que vivió entre madre e hija, siendo el único que ha presenciado en toda su vida: «La única vez en la que yo viví algo fue en Fuengirola, una discusión entre la hija y la madre, y yo a los cinco minutos me quité del medio». De esta forma, Luis Rollán quiso zanjar el asunto para evitar volver a ser señalado. De ser así, no va a dudar en tomar medidas legales al respecto.