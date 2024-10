Emma García paraliza ‘Fiesta’ por la fuerte bronca entre Alexia Rivas y Alejandro Albalá

La polémica que ha levantado el testimonio de Isa Pantoja tras su entrevista en De viernes sigue dando mucho que hablar, especialmente en los programas de Telecinco, donde se ha convertido en uno de los temas principales de los últimos días. Fiesta, como no podía ser de otra manera, también está haciendo un seguimiento especial de este conflicto familiar gracias a que en su plató están Luis Rollán -gran amigo de Isabel y Anabel Pantoja- y Alejandro Albalá -ex marido de Isa P-. Todos los que algún día pasaron por Cantora, la finca de la tonadillera, han ido saliendo de nuevo ante los medios, lo que ha provocado que Alexia Rivas no tenga problemas es echarles en cara lo que están haciendo en estos momentos, incluido Albalá, que lo fines de semana deja su estanco en el madrileño barrio de Carabanchel para sentarse en el plató de Emma García, donde ha protagonizado una discusión con Rivas.

Mientras la mayoría se han posicionado a favor de Isa, Alejandro ha sorprendido al contar una versión distinta a la que todos se esperaban en la que su ex mujer no ha quedado en buen lugar. «Ella tampoco se ha portado bien con su familia», así ha querido dejar claro que ella también se está aprovechando de la situación para ganar dinero con exclusivas y volver a estar de actualidad, lo que hace subir su caché. Esa frase no ha gustado nada a Alexia, que rápido ha querido contestarle para reprocharle que está haciendo lo mismo: «Albalá, tú estás haciendo lo mismo, estás aquí sentado por Isa y te estás lucrando de ella».

El ex concursante de GH, Supervivientes y Pesadilla en el paraíso no se ha quedado callado y ha tenía respuesta para estos reproches de su compañera: «Yo estuve casado con ella y los conozco, tú hablas sin conocerlos». La discusión se ha ido subiendo de tono hasta que ha llegado a decirle a Rivas que «a saber de dónde vienes tú», un golpe muy bajo al recordar el escándalo que la joven protagonizó durante la pandemia al aparecer en bikini en mitad de una videollamada de Alfonso Merlos cuando todavía se supone que mantenía una relación con Marta López.

Alexia, que no es de la que huyen de este tipo de discusiones, no ha dudado en retarle a que dijese claro lo que estaba pensando: «¿Yo de dónde vengo?». Tras preguntarle de forma insistente, el cántabro no ha querido dar detalles al saber que la respuesta no le iba a dejar en buen lugar: «No hace falta que te lo recuerde, lo sabes muy bien».

Rivas le ha recordado que es periodista y que antes de saltar a la fama ha trabajado como redactora y reportera, siendo una de las caras más conocidas de Socialité cuando trabajaba con María Patiño. Una vez saltó a la fama por el vídeo, se convirtió en concursante de programas como Supervivientes y ha dado el salto a ser colaboradora.

Emma García para la situación en Fiesta

Viendo la discusión seguía subiendo de tono y que los dos protagonistas no tenían pensando parar, la presentadora vasca ha querido cortas en seco las insinuaciones de Albalá. «Alexia salió donde salió en el confinamiento, que no lo voy a volver a repetir, pero ella ya estaba trabajando», ha dicho refiriéndose a su trabajo en Socialité.

A Alejandro no le ha sentado bien que Emma se pusiera de parte de su compañera y ha seguido insistiendo en que él puede hablar de los Pantoja porque durante cinco años ha estado casado con Isa, algo que Rivas no puede hacer. Ahí la presentadora ha dicho ‘basta’ y ha querido cortar la discusión.

«Estás aquí porque estás hablando de tu vida y tienes todo el derecho a hacerlo, pero vamos a dejar las cosas claras: ella, efectivamente, salió en el confinamiento como salió y lo vimos todos, pero ya estaba trabajando y no está aquí porque salió en bragas, esto hay que decirlo y dejarlo claro», le ha dicho Emma al colaborador muy enfadada.