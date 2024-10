Si hace solo unos días todas las miradas estaban centradas en el clan Campos y en la no reconciliación de Carmen Borrego y su hijo José María, desde el paso de Isa Pantoja por De viernes son los Pantoja los que vuelven a la actualidad. Aprovechando que su familia ya no es el centro de atención, Alejandra Rubio ha querido dar su opinión sobre las duras declaraciones que la hija de Isabel Pantoja dio en el programa de Telecinco y que no dejaban en buen lugar a Kiko Rivera como hermano. Que el dj lanzase algunas indirectas en su redes sociales después de la entrevista de su hermana no ha gustado nada a Alejandra, que se ha posicionado al lado de Isa en este conflicto.

Kiko utilizó Instagram después de ver a su hermana en televisión para compartir una imagen en la que aparece la definición de ‘victimismo crónico’ y en la que se podía leer lo siguiente: «Pensamiento irracional y distorsionado que deforma la realidad. Inestabilidad emocional. Baja autoestima. Comportamiento disfuncional. Relaciones asimétricas cargadas de chantaje emocional, suspicacia y desconfianza». Aunque no la mencionaba en ningún momento, nadie puede dudar en que este dardo estaba dedicado a ella después de las cosas que contó sobre su infancia y adolescencia en Cantora junto a su madre, su tío Agustín, su hermano y su abuela.

Primero fue la propia Isa, pero ahora es también la hija de Terelu Campos la que se ha unido a las críticas al marido de Irene Rosales por su actitud: «A mí me da exactamente igual lo que diga ahora mismo Kiko. No tiene ninguna relevancia. Está rebotado, sabe que ha quedado fatal delante de todo el mundo, que se ha sabido la verdad de una vez por todas».

Desde el plato de Vamos a ver, donde es colaboradora desde esta misma temporada, le manda una recomendación: «Debería estar agradecido por lo que no hace y por la educación que tiene y las maneras aun así, no queriendo entrar en determinadas cosas». Aunque no es el único consejo: «Debería dejar de poner tonterías en Instagram y hacer un poco de autocrítica a lo que ha hecho él en su vida y en la adolescencia de esta niña».

Las razones de Isa Pantoja para contar la verdad sobre su familia

Ahora que disfruta de su matrimonio con Asraf y de su hijo Alberto, se ha dado cuenta de que ellos son su verdadera familia y que ya no puede -ni quiere- contar con su hermano y su madre. «Para mí no ha sido evidente hasta hace un mes, cuando me operé y no fue ni me dio ninguna llamada», dijo en Vamos a ver.

Aunque no ha cerrado la puerta a que vuelva a estar con ellos y que acudan a ella si les pasa algo, tiene claro que por ahora corta cualquier relación con su familia adoptiva: «Estuve cinco días hospitalizada y se me vinieron a la cabeza muchas emociones que me hicieron tomar esta decisión».