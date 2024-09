Gema López y Jaime Cantizano protagonizan un épico reencuentro en directo

Gema López y Jaime Cantizano han protagonizado un épico reencuentro en directo. Llevaban trece años sin coincidir frente a las cámaras y este viernes, 13 de septiembre, han vuelto a compartir un plató. Durante la emisión del matinal Espejo Público, la periodista ha dado la bienvenida al presentador con motivo de la promoción de Por fin, el nuevo programa de Onda Cero que supone el regreso de Cantizano a las ondas radiofónicas.

Nada más verse ambos se abrazaban, y Gema, sin poder evitar emocionarse, confesaba lo que suponía para ella ese reencuentro: «Para mí, hablar de Jaime representa hablar de una época de mi vida súper importante a nivel profesional y a nivel personal», decía. «Comenzamos con un programa que pensábamos que iba a durar un día, y míranos […] No éramos conscientes de lo que estábamos haciendo entonces», proseguía, haciendo alusión a ¿Dónde estás corazón?, el formato que compartieron durante más de ocho años y que revolucionó la crónica social del país.

Gema López y Jaime Cantizano en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

«Yo siempre he dicho que ella era la que tenía el mayor sentido periodístico en el programa. Y lo ha llevado a raja tabla. Y además ha marcado muy bien ciertas líneas», señalaba Jaime. Tras las palabras de su compañero, Gema iba más allá y revelaba que su relación llegó a traspasar las líneas laborales: «Jaime fue el primero que supo que yo estaba embarazada. Fue el mismo día que yo me enteré. Yo me había hecho la prueba en casa y ese día yo acudí al ginecólogo y después teníamos una cena. Me había dado tiempo a llamar a mi madre y poco más. Quería mantener la discreción porque estaba de muy poco tiempo. Después fui al programa y antes de sentarnos me mira y me dice ‘oye, escúchame una cosita, tú estás embarazada», recordaba.

Cantizano apuntaba que se dio cuenta porque algo pasaba en la cara de Gema que no era normal, y algo extraordinario, según él, solo podía ser un embarazo. Gema corroboraba las palabras del presentador y añadía que pasó más tiempo con él durante el embarazo que con su pareja. «Fue una época que periodísticamente fue apasionante y personalmente también. Yo tengo muy buen recuerdo», comentaba.

Gema López y Jaime Cantizano en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Susana Griso, presentadora de Espejo Público, recordaba con ellos cómo fue la despedida de ¿Dónde estás corazón? y tras visualizarla, ninguno de los dos podía evitar las lágrimas. «¿Sabes lo que yo recuerdo de ese último programa? Antes de entrar en el plató me dijiste una cosa. Y me dijiste: ‘Hoy me voy a abrir en canal puedes preguntarme lo que quieras’. No hubo ocasión y eso me dejó con la espinita clavada», recordaba entre risas, dejando entrever que hoy podría ser el momento en el que se abriera en canal como en su día le prometió hacer.

Gema López y Jaime Cantizano en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

Su nueva etapa

El presentador de Mañaneros aseguraba que su experiencia televisiva y la intermitencia que eso supone le habían enseñado a «jugar en otros terrenos y a experimentar». Tanto es así que ahora ha decidido volverse a poner delante de los micrófonos de la radio cada tarde. «Para mí es un auténtico reto», aseguraba muy emocionado.