La nueva guerra televisiva: Gema López frente a Terelu Campos

La repentina muerte de Caritina Goyanes a la temprana edad de 46 años a consecuencia de un infarto ha provocado una vorágine de reacciones. Sin ir más lejos, el pasado 27 de agosto, Terelu Campos fue vista pos las calles de Madrid. Ante la presencia de los medios de comunicación, la hija de la difunta María Teresa Campos se pronunció. «¿Cómo se va a estar ante una desgracia de esta magnitud? Pues imaginaros cómo puede estar su madre, de verdad, entended. ¿Qué hay que decir?, que es un horror, lo que todos sabemos, un horror que a cualquier nos pase algo así», dijo.

La reacción de Gema López

Unas palabras que Gema López ha recriminado en Espejo Público. La periodista le mandó un mensaje a Terelu y le recordó que había sido ella la única persona del círculo de la fallecida que no supo «estar a la altura de las circunstancias». «En este caso no eres la viuda, que en este caso no eres la hija afligida (…) eres la única de a todas las personas que se les ha preguntado que ha dado una mala contestación. Háztelo mirar», añadió.

Terelu Campos, despidiendo a Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Este mismo jueves, Gema López ha querido aclarar sus palabras. «Cuando yo ayer respondo así, obviamente en mi cabeza no está solo lo que está ocurriendo ayer, sino la memoria que tengo de todo lo que ha ocurrido anteriormente», ha comentado.

Gema López en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

La respuesta de Terelu Campos

La cosa no termina ahí, porque la propia Terelu Campos ha reaccionado a la polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas horas. Aunque la respuesta de la madre de Alejandra Rubio ha llegado a través de Arnau Martínez, quien ha intercambiado mensajes con ella. «Dice que no lo ha visto, que se lo han comentado», ha indicado Arnau. «No tengo nada que decir, ni a Gema, ni a nadie, sólo que si Gema supiera, probablemente se arrepentiría de sus palabras, nada más», ha añadido en boca de Terelu. «Yo no voy a violar la vida privada de mi gente. Si lo entendéis bien y si no, estoy muy acostumbrada a ser la diana de muchos dardos envenenados», ha sentenciado.

Terelu Campos, en Madrid. (Foto: Gtres)

Tras conocer la opinión de la hermana de Carmen Borrego, Gema López ha vuelto a pronunciarse sobre este entramado. «No, no, no. El victimismo no…», ha respondido Gema. «No es que yo lo sepa, es que el público que te está viendo, y que veía ayer esas declaraciones, no sabe lo que te pasa (…) el mal momento que pueda estar pasando cada una de nosotras, no tienen la culpa los reporteros que están en la calle», ha dicho. «Yo no te he pedido eso. Hay que responder igual en el plató que en la calle. Hemos hecho muchas cosas juntas. Simplemente, no has estado acertada, no pasa nada. Eres una gran profesional, una tía generosa, pero no te reconozco. Estás dando tu peor versión», ha zanjado.

Por su parte, Pilar Vidal, que también estaba en el plató, ha roto una lanza a favor de Terelu Campos. «Entended también las circunstancias (…) ese es el carácter que puede reflejar por fuera, pero luego, es una tía superguay, y es buena persona», ha mantenido.