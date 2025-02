Última hora sobre el caso Anabel Pantoja: informe "concluyente" y defensas separadas

En este sentido, el Juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana sigue recabando pruebas y espera recibir próximamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial donde, según los padres, estuvieron antes de que la niña comenzara a sentirse mal y fuera trasladada al hospital. Estas imágenes podrían ser clave para esclarecer los hechos previos a su ingreso hospitalario. «Seguimos esperando que el juzgado las reciba. Son una prueba esencial para contrastar las declaraciones de los padres con lo que realmente sucedió en ese momento», ha explicado Fajardo.

La pareja ha decidido encarar este proceso cada uno con su defensa legal, lo que tampoco indica nada extraño, pues se trata de una estrategia habitual en este tipo de casos.

La reaparición de Anabel Pantoja

Tras varios días de silencio mediático, Anabel Pantoja reapareció este jueves, 6 de febrero, para abordar la situación. En una breve declaración ante los medios, la sobrina de Isabel Pantoja expresó su dolor por la situación y pidió respeto para su familia. «Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer mi vida. Llevo más de una semana o diez días sin salir. Creo que no os he perjudicado en vuestro trabajo, así que quiero que no me perjudiquéis en mi vida. Voy ha hacer mi vida, ¿vale?, si no os importa», comenzó diciendo.

«No quiero hablar de nada más. Simplemente daros las gracias, a vosotros que estéis aquí personalmente. Pero ya está, mi vida sigue. Voy a tratar de salir con la peque, que se calma