Anabel Pantoja da la cara ante las cámaras: "Necesito seguir con mi vida"

Anabel Pantoja ha hablado por primera vez con los medios de comunicación. Tanto la influencer como su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria para conocer si las lesiones que presentó su hija «obedecen o no a una situación de violencia por parte de los padres», tal y como explicó el Ministerio Público a OKDIARIO.

Si bien la sobrina de Isabel Pantoja se había pronunciado sobre ello a través de sus redes sociales, no ha sido hasta ahora cuando ha dado un paso al frente ante las cámaras. «Yo tengo que hacer vida porque llevo más de 10 días sin salir. Creo que yo no os perjudico en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida», ha comenzado diciendo Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja y David Rodríguez dando un paseo. (Foto: Gtres)

«No quiero hablar más, simplemente daros las gracias a vosotros que estáis aquí personalmente, pero ya está. Mi vida sigue. Por favor, voy a intentar salir con la peque que se calma con los paseítos y llevo una semana intentando salir. Sé que estáis mandados por vuestros jefes, no estáis aquí por gusto. Entiendo vuestro trabajo, pero entendedme a mí también, ¿vale?», ha añadido.

Anabel Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

«Llevo unos días parada y ahora quiero hacer vida. Quiero estar en mi pueblo tranquila y ya está, y hacer mi vida normal si no os importa. Yo entiendo que estéis aquí, ya me habéis visto, ya se me ha fotografiado de lejos…», ha añadido. «Ahora voy a intentar tratar de salir con mi niña. Voy a ir al supermercado e ir a la farmacia», ha continuado. Anabel Pantoja ha dejado claro que continuará con su vida y que está esperando a que todo «se solucione».

Anabel Pantoja ante los medios de comunicación. (Foto: Telecinco)

¿Cómo está Anabel Pantoja?

Gracias a esta intervención, la influencer ha comentado cómo se encuentra. «Yo estoy bien dentro de lo que hay. No voy a hablar del tema, no voy a entrar en polémicas, de verdad. Además, me lo han pedido y lo voy a hacer así. Os estoy respondiendo por educación, pero no voy a contestar a más», ha dicho. Antes de marcharse, Anabel ha revelado que su pequeña está «muy bien, gracias a Dios».

El comunicado de Anabel Pantoja

Lejos de mantenerse en un segundo plano, Anabel Pantoja emitió un comunicado a través de su perfil de Instagram, donde se sinceró con sus seguidores sobre la situación actual que atraviesa. «Lo único que hemos hecho es amar y cuidar», indicó. La creadora de contenido también señaló que está de acuerdo con el protocolo que ha seguido el hospital y que en todo momento han colaborado para que se esclarezca el asunto. «Admiramos que sea así y vamos a seguir colaborando», expresó.

Fue el pasado 10 de enero cuando Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, fue ingresada con pronóstico reservado en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria, centro sanitario en el que la pequeña, nacida el 23 de noviembre de 2024, permaneció más de dos semanas.