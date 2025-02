La pareja de Anabel Pantoja reaparece tras ser señalado en el caso de su hija: "Estoy bien"

Anabel Pantoja y David Rodríguez se encuentran en el punto de mira desde que el Tribunal Superior de Justicia Canario emitió un comunicado en el que informaba que la pareja estaba siendo investigada por las lesiones que presentó su hija Alma al ser ingresada en el hospital. Tal y como explicó el Ministerio Público a OKDIARIO, el proceso se estaría basando en conocer si el diagnóstico «obedece o no a una situación de violencia por parte de los padres». No obstante, la sobrina de la tonadillera se ha limitado a reiterar que tan solo están «cumpliendo con el protocolo del menor» y que «se les estaba acusando de algo que no habían hecho».

En medio del vendaval mediático, la periodista Paloma García-Pelayo ha asegurado que el episodio de presunta responsabilidad principal recaería sobre todo en David, algo que ha hecho que Anabel se ponga en contacto con uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid para poder llevar a cabo su defensa. Hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero lejos de esconderse, David Rodríguez ha reaparecido este 4 de febrero andando por las calles de Gran Canaria.

David Rodríguez en Las Palmas de Gran Canaria. (Foto: Gtres)

Con un rostro aparentemente tranquilo, el fisioterapeuta ha sido captado por las cámaras saliendo del gimnasio. Como no podía ser de otra manera, los reporteros encargados de cubrir sus pasos le han preguntado sobre cómo se encuentra Anabel, una cuestión que ha querido atajar limitándose a señalar que «él está bien», dejando completamente en el aire cómo está la influencer. No obstante, a pesar del silencio del mencionado, Paloma García-Pelayo también comentó desde el plató de Y ahora Sonsoles que la preocupación de Anabel sobre todo lo que estaba ocurriendo era «tremenda».

No es la primera vez que David ha intentado calmar la situación retomando su rutina diaria. De hecho, tan solo unas horas antes de esta fugaz y cautelosa intervención con los medios, el cordobés manifestó en los alrededores de su casa que todo estaba «estupendo y con normalidad», llegando incluso a esbozar una ligera sonrisa ante los presentes. Sin embargo, a pesar de sus escuetas palabras, en ningún momento ha querido entrar en mayores detalles. Sólo lo hizo cuando la pequeña Alma fue dada de alta, donde especificó que «la niña estaba perfecta». «Han sido días duros, pero que ya no me acuerdo», sentenciaba.

Anabel Pantoja, activa en las redes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

En medio del revuelo mediático generado, Anabel Pantoja también intenta aparentar normalidad a través de las redes sociales. De hecho, a pesar de las llamativas y últimas informaciones trascendidas, la prima de Kiko Rivera ha publicado una fotografía junto a David en la que aparecen abrazados junto al carrito de la pequeña mientras observan un atardecer. Una instantánea que refleja, sin duda, unión frente a la adversidad.