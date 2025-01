Sólo unas horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmara la situación de Anabel Pantoja y su pareja David como investigados por un presunto delito de malos tratos a su bebé, la influencer ha querido responder a todos con un comunicado publicado en la red Instagram: «Alma está en casa con sus padres sana y feliz. Ahora quería explicaros que se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi abogado y representante pero he dicho que no, que esto es tú a tú y que la gente que está ahí detrás y me ha seguido, los medios que me han apoyado se lo merecen, pero no estoy aquí en calidad de nada».

Enseguida, Anabel Pantoja retoma para explicar el caso: «Simplemente deciros que hemos vivido una situación desagradable que han vivido muchos padres. Todo viene porque el 9 de enero Alma sufre una crisis puntual, la cual reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital».

Se refiere Anabel a los dos informes médicos, uno del hospital y otro del forense, que advierten de un posible caso de maltrato sobre su bebé tras ingresar en el centro médico: «Hay un protocolo porque el menor tiene mucha protección, cosa que apoyamos y admiramos. Los médicos pasan el parte porque es su protocolo rutinario de una bebé de 40 días, se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo y decimos vamos a dar todo, colaboramos y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede todo claro».

«Se han dicho barbaridades»

Los hechos se desarrollaron de ésta forma según el comunicado de la famosa: «Fuimos el lunes, estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, sin defendernos porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma. A pesar de hacer las cosas bien, colaborar y hacer lo correcto como cualquier ciudadano, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, están publicando barbaridades cosa que ahora mismo no me preocupa. Se me está acusando de algo que no hemos hecho pero no me preocupa porque la cabeza la tengo en la salud de Alma en que esto se resuelva».

Aunque respecto a la información y a algunas publicaciones de algunos medios de comunicación, Anabel Pantoja avisa: «Esto que está sucediendo ahora fuera, todo, todo lo pillaré pero dentro de un tiempo porque no me voy a quedar quieta. Espero que entendáis el dolor que estamos pasando y muchos padres se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que han pasado por el mismo bache, por una situación injusta».

Finalmente, la influencer aclara que seguirá colaborando con la justicia: «La única comprensión que encuentro es que mi verdad y la tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz. Creo que por muchas historias que se hablen no hay nada más y por supuesto estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine».