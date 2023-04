Sacan a la luz las fotos del Instagram secreto de Pablo Urdangarin: así es en la intimidad

La separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin generó muchas consecuencias y algunas afectaron de forma directa a Pablo, el hijo más mediático del matrimonio. Siempre tuvo cierta repercusión, pero el divorcio de sus padres le ha convertido en un rostro muy popular. Lo cierto es que tiene todo para triunfar: es guapo, joven y enormemente educado. Sus primeras palabras tras la ruptura de sus padres fueron “son cosas que pasan” y desde entonces no ha dejado de hablar. Siempre que los reporteros le preguntan tiene una respuesta amable, aunque sabe dónde están los límites.

Pablo Urdangarin no se siente cómodo hablando de su vida privada. Ha confirmado que tiene novia y que ha dejado de ser “el soltero de oro”, pero tampoco quiere dar demasiados detalles. Sabe que su familia está muy expuesta y no quiere correr riesgos. Por ese motivo tiene su cuenta de Instagram cerrada al gran público. Quiere ser precavido para que nadie pueda investigar y descubrir sus secretos. Sin embargo, sus medidas han servido de poco porque alguien ha filtrado sus fotos privadas.

Las fotos privadas de Pablo

Pablo Urdangarin ya empieza a conocer cómo funcionan los medios de comunicación y por eso no confía en todo el mundo. Su prima Victoria Federica quiere convertirse en una gran influencer, de ahí que tenga su Instagram abierto al gran público. Él tiene otras intenciones, por eso solamente reúne a 1.116 seguidores en su perfil de la citada plataforma. El problema es que una de estas personas le ha traicionado y ha filtrado cómo es el contenido que publica. La parte buena es que no hay nada extraño: todo son fotos normales con amigos y viajes.

El interés está en descubrir qué papel juega Johanna Zott en su vida. Se conocieron en la escuela, empezaron siendo amigos y actualmente son pareja. Pablo ha publicado una foto con ella en su Instagram, lo que demuestra que la relación está consolidada. De hecho han salido unas imágenes de la infanta Cristina y Johanna. Es decir, la joven está completamente integrada en el entorno de Urdangarin. Guarda las distancias con la prensa, pero ya es un secreto a voces: es una más dentro del famoso clan.

Así se llama Pablo Urdangarin en Instagram

El nombre que ha elegido Pablo para su Instagram es muy curioso porque hace alusión a sus dos apellidos: Pablourbor. Como vemos, no deja fuera ni el apellido del padre ni el de la madre. La foto de perfil es suya, así que no se esconde. Lo único que hace es protegerse de las miradas de extraños. Está centrado en su carrera deportiva y no quiere que ningún rumor afecte a su trayectoria. Desea estar lejos de la presión mediática lo máximo posible.

Las 10 fotos del deportista

Pablo Urdangarin no es muy activo en Instagram, al menos esa es la sensación que da desde fuera. La cuenta está cerrada y no podemos saber si interactúa con sus seguidores, pero sí podemos afirmar que solamente ha publicado 10 fotos. 10 publicaciones de su vida privada. Una de ellas es con Johanna Zott, lo que demuestra que ha apostado fuerte por la joven.