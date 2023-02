No se habla de otra cosa. Una conocida publicación ha asegurado que Iñaki Urdangarin se divorciará oficialmente de la infanta Cristina en abril. La hermana de Felipe VI ha esperado tanto tiempo porque quería que su hija Irene cumpliera la mayoría de edad. En unos meses la joven cumplirá 18 años y sus padres no tendrán nada que ver el uno con el otro. ¿Quién ha salido perdiendo? Pablo Urdangarin. El deportista vuelve a estar en el centro de la polémica.

Pablo Urdangarin habla sobre la novia de su padre Iñaki

Pablo Urdangarin se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la crónica social. No es para menos. El joven siempre tiene una respuesta amable para todos los reporteros que le hacen alguna pregunta. Lo último que ha hecho ha sido desvelar lo que piensa sobre Ainhoa Armentia, la novia de su padre. Unas declaraciones que llegan justo en el peor momento: con el rumor de que su padre, podría volver a tener un bebé.

Pablo asegura que todo está en orden y que no tiene nada en contra de nadie. Solo quiere lo mejor para su familia. El joven ha ganado mucha popularidad en los últimos meses, por eso sus declaraciones causan tanta repercusión. Recientemente ha charlado con la prensa y ha dejado claro que todo sigue igual de bien que siempre. Eso si, no quiere entrar en detalles ni formar parte de escándalos que no tienen nada que ver con él. “No tengo nada que decir, siempre es lo mismo”, ha contestado cuando le han preguntado por la novia de su padre.

Pablo Urdangarin fue el primero en apoyar a Ainhoa Armentia

Pablo tomó las riendas de la situación nada más hacerse público la separación de sus padres. La prensa le localizó en su domicilio de Barcelona. “Son cosas que pasan en todas las familias”, respondió cuando le preguntaron sobre la supuesta infidelidad de su padre. Según salió publicado, sus hermanos no aceptaron a Ainhoa, pero él sí quiso darle una oportunidad.

La familia Urdangarin ha sufrido mucho por los conflictos legales de Iñaki y Pablo no quiso empeorar la situación. Lo cierto es que su comportamiento ha sido excelente y gracias al mismo la imagen del clan ha mejorado. Su hermano Juan ha imitado su conducta. Él también es educado con la prensa y responde a cualquier duda para que no haya malos entendidos.

El divorcio se acerca y ya hay un acuerdo definitivo

La revista Lecturas, gracias a la periodista Pilar Eyre, ha podido confirmar que el divorcio de los antiguos duques de Palma ya es un hecho. Todavía no está firmado, pero sí hay redactado un acuerdo definitivo. Supuestamente la infanta Cristina ha comprado el silencio del padre de sus hijos. No quiere que hable porque sabe que la Familia Real quedaría en mal lugar.

Pablo Urdangarin, según ha salido publicado, se ha desentendido de este asunto porque considera que no es de su incumbencia. Fue el primero en asumir que sus padres se iban a separar. Sabía que Iñaki tenía novia y que estaba realmente enamorado. El exjugador de balonmano decidió apostar por Ainhoa Armentia y parece que están viviendo una historia de amor fantástica.

Pablo Urdangarin se resiste a conocer a Ainhoa

Pablo acepta a Ainhoa y nunca ha hablado mal de ella, pero prefiere guardar las distancias. Cree que lo mejor para todos es mantener la prudencia, por eso todavía no se conocen. Eso no quiere decir que piense mal de ella. Es más, es justo al contrario. Le ha dado una oportunidad que la administrativa tendrá que aprovechar.