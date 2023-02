Duras declaraciones de Pablo Urdangarin sobre su padre Iñaki y su abuelo, Juan Carlos

Pablo Urdangarin ha dado las declaraciones más duras sobre su padre Iñaki y su abuelo Juan Carlos I, sin pelos en la lengua no ha dudado en decir lo que piensa de ellos. Iñaki Urdangarin ha cumplido condena, después de unos años en prisión disfruta de una nueva vida al lado de su familia. Separado de la infanta Cristina y con nueva novia. Por su parte, Juan Carlos I vive en Abu Dabi y recibe la visita de sus nietos e hijas, siempre que se lo permite su ajetreada vida.

Las declaraciones más duras de Pablo Urdangarin

#VÍDEO | Primeras palabras de Pablo Urdangarin tras las imágenes de su padre con Ainhoa Armentia en Baqueira: "Nada que decir, siempre lo mismo" https://t.co/9Jp5urg61y pic.twitter.com/1ZxAzD5yJh — CHANCE (@CHANCE_es) February 20, 2023

Juan Carlos I es el abuelo de Pablo Urdangarin, el hombre que se ha convertido en todo un referente para ellos. Un hombre que ya forma parte de la historia de España. Actualmente reside en Abu Dabi pendiente de su situación con Hacienda, mientras su familia opta para visitarle siempre que tienen tiempo.

Un hombre querido por los suyos, Pablo ha dicho que quiere que vuelva a España. Normal que un nieto quiera estar con su abuelo. La salida del país de Juan Carlos sorprendió a más de uno, nadie esperaba que el que fuera rey decidiera poner tierra de por medio y marcharse lejos de los suyos. No obstante, lo hizo para que nadie puede ponerse en contra de la corona con él.

De su padre Iñaki Urdangarin no quiere ni hablar, prefiere no responder sobre su relación, forma parte de la vida privada de ellos. Pablo vive en Barcelona y sigue los pasos de su padre, aunque mantiene contacto, no es partidario de alimentar la prensa rosa. Este joven sabe muy bien que la vida privada de cada uno, forma parte de lo personal.

También ha hablado de su primo Froilán que últimamente se ha visto implicado en una serie de escándalos. El nieto mayor de Juan Carlos I, es uno de los que mejor se lleva con Froilán. Ha dicho que tiene muy buen rollo con él y, por lo tanto, son unos primos de lo más compenetrados, aunque no ha hablado de sus escándalos.

Pablo Urdangarin sigue siendo un hombre discreto y profesional, que responde con sumo cuidado a las preguntas de la prensa. Se nota su educación y respeto por los profesionales que hacen su trabajo y por la prensa.