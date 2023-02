Iñaki Urdangarin podría ser padre: se filtra el bombazo sobre el embarazo de Ainhoa Armentia

Iñaki Urdangarin podría volver a ser padre, a sus 55 años estaría a punto de formar una familia con Ainhoa Armentia de 44 años. Son dos divorciados que habrían decidido volver a ser padres, afianzando de esta manera una relación que dejó al país al shock. Según algunos medios, los rumores de embarazo golpean con fuerza y llegan hasta Ginebra, alertando a una infanta Cristina que se habría quedado impactada por la noticia. Su ex pareja estaría pensando en sellar su relación con la llegada de un bebé.

Se filtra el bombazo sobre el embarazo de Ainhoa Armentia

La revista Hola publica que Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armenia han pasado unos días en la casa de la Familia Real en Baqueira. El exjugador de balonmano habría tenido que pedir permiso para pernoctar allí a la Familia Real. pic.twitter.com/8Eajt6IyMV — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 15, 2023

La familia Urdangarin no para de crecer. Iñaki tiene 4 hijos, 3 niños y una niña que junto con la infanta Cristina formaría una familia numerosa. Ahora parece que le añadiría un nuevo Urdangarin a la casa. En este caso con una mujer que le ha robado el corazón, nada más y nada menos que Ainhoa Armentia.

Ainhoa que en noviembre cumplirá 45 años tiene dos hijos, uno de 17 años y otro de 13. Por su parte son 4 los de Urdangarin, que se sumarían a este nuevo hermano. Con lo cual, serían en casa, 7 hijos los que unirían bajo el mismo techo. Una tribu formada por matrimonios pasados y una quizás futura unión.

Una famosa periodista del mundo del corazón recibía este mensaje: “Hola Lorena, te quería comentar una información que me ha llegado. Tengo un amigo que es muy amigo de uno de los hermanos de Iñaki Urdangarin. Me dicen que Ainhoa Armentia está embarazada. Él está como loco con esta noticia. Parece ser que toda la familia ya sabe la noticia y se lo han tomado bien.’ Puede ser que esta chica que me manda el mensaje me engañe, pero hay compañeras periodistas a quienes llega la misma información de distintas fuentes”.

No habría pues duda alguna, lo que parecía un rumor se ha convertido en una realidad. El ex duque estaría esperando convertirse de nuevo en padre a los 55 años. Una edad en la que muchos ya son abuelos, un reto para Iñaki Urdangarin que vive una segunda juventud con su novia 10 años más joven.

Ainhoa por su parte, estaría también encantada con el nuevo bebé que afectaría de lleno a la familia de la infanta Cristina. El amor que ha encontrado Urdangarin fuera de su matrimonio real va camino de consolidarse con esta buena noticia.