Ainhoa Armentia: todo lo que se sabe de la mujer que pasea de la mano de Iñaki Urdangarin

Ainhoa Armentia. Un nombre que hasta hace escasas horas podría ser el de una mujer cualquiera, pero que ya no lo será nunca más. Esta vasca de 43 años es quien acompaña a Iñaki Urdangarin en las imágenes que han causado un terremoto en la crónica social. Ambos pasean por una playa cercana a Bidart, en el País Vasco francés, agarrados de la mano, de la cintura y con una gran complicidad.

Han pasado solo 24 horas desde que Lecturas publicara esas fotografías. Poco tiempo pero más que suficiente para que se haya escrito mucho sobre este vínculo entre el todavía marido de la infanta Elena. Dado el impacto de la noticia empezaron las pesquisas y averiguaciones para tratar de poner cara e identidad a la mujer que tan unida estaba a Urdangarin, y poco a poco se han ido conociendo varios detalles.

¿Quién es Ainhoa Armentia? Nació en Álava y se desempeña profesionalmente como «abogada y analista contable», según especifica en sus perfiles laborales en redes sociales. Trabaja junto a Iñaki Urdangarin en el despacho de Imaz y Asociados, en el centro de Vitoria, donde comenzó a fraguarse su buena sintonía con el yerno del Rey Juan Carlos. Ella misma se define con «habilidad para enfrentar situaciones de desafío y superación. Alta capacidad de relación, trabajo, entusiasmo y energía. Emprendedora, polivalente y resolutiva».

En el plano estrictamente personal, Armentia está casada y tiene dos hijos menores de edad. Así lo contó el programa Sálvame, quienes también aseguraban en boca de Kike Calleja que la relación entre Iñaki Urdangarin y ella empezó «como compañeros y ha ido tomando más peso hasta el punto de que podemos decir que ya tienen una relación sentimental». Diversas informaciones apuntan a que Iñaki y Ainhoa ya habían compartido otras citas antes de la publicación de sus fotos en Bidart, como por ejemplo una cena en Biarritz.

Una de las preguntas más repetidas desde que se desató la tormenta es cómo se lo habrían tomado las respectivas familias. El espacio de Telecinco ha informado de que la pareja de Ainhoa Armenta ya era conocedora de la situación: «La relación no iba bien, pero vivían juntos y estaban juntos. Ayer ella se entera de que la revista saca las fotografías que hoy han conmocionado al país. Esta mañana al despertar se lo ha contado a su marido para que no le pillara desprevenido». Por su parte, el entorno de la infanta Cristina deslizó a Hola! que estas imágenes no han cogido por sorpresa a la hija de la Reina Sofía: «El martes, horas antes de que se publicaran las imágenes, doña Cristina tuvo una conversación telefónica con el Rey Juan Carlos y hablaron del tema».

La alavesa no quiere pronunciarse acerca de este delicado tema y ha optado por mantener silencio a su llegada este jueves al bufete de abogados donde trabaja junto a Iñaki Urdangarin. Por su parte, él sí que ha roto su silencio, argumentando que mucha naturalidad que «son cosas que pasan y que vamos a gestionar de la mejor manera posible».