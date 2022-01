Todo lo que la infanta Cristina dejó atrás por Iñaki Urdangarin

Este miércoles, la revista Lecturas ha publicado unas imágenes exclusivas de Iñaki Urdangarin paseando en las playas de Bidart de la mano de una misteriosa y joven mujer rubia. Unas fotografías que han generado una fuerte polémica ya que mientras se captaban las instantáneas, su esposa, la infanta Cristina, se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en Suiza, donde continúa viviendo con su hija menor, Irene. De momento, solo el mediano de los hijos de la pareja, Pablo, se ha pronunciado sobre esta impactante noticia. El joven deportista apenas ha querido hacer declaraciones porque se trata de un tema familiar: “son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros”, ha dicho.

Aunque por el momento no se ha confirmado la identidad de la joven que acompaña al yerno de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, ni tampoco se conoce con certeza el tipo de relación que mantiene con Iñaki Urdangarin, lo cierto es que estas fotografías han supuesto toda una sorpresa. No hay que olvidar que, a pesar de los contratiempos y problemas a los que la familia se ha enfrentado en los últimos años, los Urdangarin siempre han intentado ofrecer una imagen de unidad y de apoyo mutuo. De hecho, han sido numerosas las veces en las que se ha especulado con la posibilidad de que la infanta Cristina pudiera separarse y desvincularse de su marido, pero ella se ha mantenido a su lado ante circunstancias de lo más adversas. No hace mucho, veíamos a la familia al completo disfrutando de unos días de descanso en Baqueira, en una estampa que nada hacía pensar en que pudieran existir fisuras en el matrimonio. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen.

La historia de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina fue un auténtico flechazo. La pareja se conoció en los Juegos Olímpicos de Atlanta y el hecho de que Urdangarin estuviera saliendo con otra joven entonces no fue un impedimento. La pareja se comprometió y se casó en octubre de 1997 en Barcelona. Han sido padres de cuatro hijos y han tenido una vida aparentemente idílica, hasta que estalló el Caso Nóos, por el que ambos fueron imputados.

La vida de la infanta Cristina cambió de manera sustancial a partir de la llegada de Iñaki Urdangarin. Quizás en principio pensara que para bien, pero, sin duda, los últimos años han sido cuanto menos complicados. El hecho de que apenas existan imágenes de visitas de la Infanta a su marido en la etapa que pasó en prisión y que ni siquiera se haya planteado mudarse a España una vez que Urdangarin obtuvo el tercer grado pueden servir de pista para intuir que la situación entre ellos no sería tan idílica como en principio cabría pensar.

El Caso Nóos fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión. La hija del Rey Juan Carlos pasó a estar imputada en un caso de corrupción y a pesar de que evitó la cárcel, no así el juicio público. Por esta situación, la Infanta se trasladó a Ginebra y las puertas de Zarzuela se le cerraron durante un tiempo. Es cierto que una vez que saldó sus cuentas con la Justicia regresó ‘a casa’ y estuvo presente en el 80 cumpleaños de la Reina Sofía, pero las cosas no han vuelto a ser lo mismo. Más aún, Felipe VI decidió retirarle el título de duquesa de Palma y resulta más que improbable que volvamos a verles juntos.

Era inevitable que, una vez que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado, tanto ella como doña Elena salieran del esquema de la familia real, pero en parte las consecuencias del escándalo de Nóos tuvieron un peso importante en la decisión de don Juan Carlos de ceder el testigo al Rey Felipe.

A doña Cristina nunca le ha faltado el apoyo de la infanta Elena, así como de su padre, a quien ha visitado en varias ocasiones. Sin embargo, esto último también ha supuesto una ‘espinita’ más para su imagen. La vacuna que ambas hermanas recibieron en uno de los viajes a Abu Dabi también ha sido objeto de una fuerte polémica porque se adelantaron a todos los plazos establecidos por las autoridades españolas.