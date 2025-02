Roberto Brasero trae malas noticias: así afectará el tiempo a España este domingo

Así afectará el tiempo a España este domingo en el que todo puede acabar siendo posible, Roberto Brasero trae malas noticias. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar, ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que empezar a visualizar un destacado cambio que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Estos mapas del tiempo pueden darnos algunas novedades destacadas.

El experto en el tiempo no tiene ninguna duda de lo que tenemos por delante. De la mano de una serie de elementos que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de ver qué es lo que nos depara un tiempo que cambia por momentos. Hemos pasado de un tren de borrascas a una situación que podría acabar siendo del todo destacada. El frío acabará siendo el que nos acompañe en este fin de semana, sin que nada podamos ver en este tipo de detalles que pueden ser claves en estos últimos días.

Así afectará el tiempo a España este domingo

Nos enfrentamos a este final de semana de forma que realmente nadie pudiera haber esperado. Tenemos por delante una serie de detalles que hasta la fecha nunca hubiéramos visto llegar. Son tiempos de cambios a los que debemos empezar a prepararnos en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Hemos visto este tren de borrascas que parecía que no nos abandonaría. En unos días en los que quizás nos han sumergido en lo peor que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Sin duda alguna, debemos empezar a ver este invierno como uno de los más duros de estos tiempos que corren y que pueden ser claves.

Este último día del fin de semana, tendremos que estar muy pendientes de una situación que acabará siendo la que marque una diferencia importante. Roberto Brasero parece que tiene la clave de lo que nos está esperando en estos días del mes de febrero que acabamos de empezar. Este domingo nos espera un cambio que quizás no nos gustará, pero formará parte de esta inestabilidad y descenso de las temperaturas que tenemos por delante y que pueden las que nos inviten a salir o no salir de casa.

Malas noticias trae Roberto Brasero

El experto Roberto Brasero no duda en adelantarse a todos con una previsión del tiempo que nos aleja de lo que sería habitual en estos tiempos y nos lanza directamente hacia unos días en los que quizás deberemos empezar a prepararnos para lo peor. Son días de visualizar algunos cambios destacados que hasta la fecha no teníamos en mente.

Tal y como nos explica desde su canal de El Tiempo: «El domingo un frente asociado a una borrasca situada en Islandia va a formar una pequeña borrasca en el Cantábrico e irá entrando por el oeste de la Península, dejando precipitaciones que se podrán extender desde Galicia al resto de la mitad oeste. Estas serán en principio débiles y, en muchos puntos, más nubes que precipitaciones. Podemos tener acumulados significativos de nieve en el oeste de la Cordillera Cantábrica, con una cota de nieve se sitúa por encima de los 1200 metros en Pirineos y 1300 metros en el resto, y de nuevo amaneceremos con heladas, sobre todo en el área pirenaica, donde serán de 10 grados bajo cero o más. Más sol hacia la mitad este, aunque todavía algunas lluvias en el noroeste de Cataluña y en Baleares».

El frío será uno de los protagonistas de estos días que están por llegar, pero la tradición sabe un poco más qué es lo que nos espera: «A mí me pasa como con las cabañuelas: me gusta más la fiesta, el rito y el hecho de conservar las tradiciones y juntarse para conversar en torno a ellas que su validez como método predictivo. En nuestro caso tenemos una sabiduría popular de la tradición oral que atesora el conocimiento de las estaciones en sentencias breves: los refranes. El 2 de febrero también es la festividad de La Candelaria y dice un refrán: «Si la Candelaria ‘plora’ (llora) el invierno ‘fora’, y si le da por reír el invierno por venir». Sería algo así como que, si hay lluvia (el lloro), ya no tenemos nevadas y, por lo tanto, el invierno se acaba; pero si está despejado (la risa del sol) es que el anticiclón de invierno puede continuar. Pero también continúa otro refrán: «Si no ‘plora’, ni dentro ni ‘fora’». Y otro más dice: «Tanto si llora, como si deja de llorar el invierno está por pasar». O sea, que tenemos refranes para todo porque el tiempo no siempre solía ser el mismo ni su evolución tampoco. Incluso hay quien dice que lo de llorar o reír no se refiere a que llueva o haga sol, sino a que hubiese luna nueva o luna llena que, respectivamente, anticiparían o alejarían la primavera».